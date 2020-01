Fani God of War przygotowali animatroniczną głowę mędrca Mimira

Inne

Zajmujące się na co dzień produkowaniem rozmaitych elementów scenografii i rekwizytów Bar-El Studio postanowiło przygotować specjalny projekt, który z pewnością przypadnie do gustu fanom wydanej w 2018 roku gry God of War. Ekipa postanowiła odwzorować głowę Mimira, czyli mędrca, którego poznajemy podczas rozgrywki z najnowszą grą Santa Monica Studios. Tak powstał animatroniczny Mimir, najmądrzejszy człowiek na świecie, a efekty prac możecie zobaczyć na załączonym do wiadomości materiale wideo. Chociaż ekipa przypomina o tym jeszcze przed rozpoczęciem seansu, to podkreślamy, że do realizacji nagrania nie korzystano z efektów CGI. Podoba się?



God of War zadebiutowało w 2018 roku wyłącznie na PlayStation 4 jako zupełnie nowe spojrzenie na markę, które zostało zasypane lawiną statuetek dla najlepszej gry roku. Santa Monica Studio z pewnością już pracuje nad kontynuacją gry, ale do oficjalnych zapowiedzi z pewnością jeszcze daleko.



Rzućcie okiem na pozostałe projekty Bar-El Studio. Ktoś chętny na głowę Mimira?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=gQCjdAXwlTU&feature=emb_logo

