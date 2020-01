Zobacz nowe screeny z Fast & Furious: Crossroads

News

Zapowiedziane podczas TGA 2019 Fast & Furious: Crossroads wzbudziło mieszane uczucia. Tym niemniej zachęcamy do rzucenia okiem na screeny, które trafiły do naszej galerii.

Twórcy Fast & Furious: Crossroads zaprezentowali nowe screeny z gry. W naszej galerii można przyjrzeć się wybranym samochodom i lokacjom, po których przyjdzie się ścigać graczom w produkcji Slightly Mad Studios. Na niektórych obrazkach na drugim planie dostrzec można porozbijane auta, co tylko podkreśla istotę omawianego tytułu.

Akcja ma być iście kinowa i żywiołowa, a dopełnienie powinni stanowić aktorzy znani z filmowych Szybkich i wściekłych: Vin Diesel, Michelle Rodriguez i Tyrese Gibson, którzy w Fast & Furious: Crossroads wcielą się w Doma, Letty i Romana.

Gra została zapowiedziana podczas The Game Awards 2019, gdzie pokazano jej pierwszy trailer. Prezentacja, zamiast powszechnego zachwytu, wzbudziła raczej obawy o to, że będzie to kolejna produkcja traktowana wyłącznie jako robiona niskim kosztem przystawka do filmu.

