Powstaje polska odpowiedź na Kingdom Come: Deliverance? 16-latek tworzy własną grę o średniowieczu

Radosław Krajewski
2025/11/03 11:45
Z pewnością nie będzie to gra o takim rozmachu, ale wygląda na ciekawą alternatywę dla produkcji Warhorse Studios.

Zapowiedziano nową polską grę, która może stanąć w szranki z Kingdom Come: Deliverance. Kingdom of Poland: 1410 to realistyczne RPG historyczne, nad którym pracuje 16-letni twórca. Jego celem jest stworzenie gry oddającej ducha średniowiecznej Polski i wydarzeń prowadzących do legendarnej bitwy pod Grunwaldem.

Kingdom of Poland: 1410

Kingdom of Poland: 1410 – polska średniowieczna gra tworzona przez 16-latka

Nad grą Kingdom of Poland: 1410 pracuje jednoosobowe, niezależne studio prowadzone przez młodego pasjonata historii. Projekt ma ambicję wiernie oddać realia życia w Królestwie Polskim na początku XV wieku, kiedy kraj przygotowywał się do starcia z potęgą Zakonu Krzyżackiego.

Gracz wciela się w Mikołaja, młodego myśliwego z Mazowsza, którego los niespodziewanie splata się z wielką historią. Fabuła ma prowadzić przez liczne intrygi, spotkania z możnymi, poszukiwania dezerterów oraz przygotowania do wojny, która zadecyduje o losach całego królestwa.

Twórca stawia na realizm historyczny, dbając o każdy szczegół świata. W grze znajdą się wiernie odwzorowane grody, wioski i klasztory, a także Mazowsze i dolina Wisły – kluczowe miejsca średniowiecznej Polski. Ważnym elementem będą także mechaniki przetrwania, które zmuszą gracza do dbania o pożywienie, sen oraz schronienie przed zmienną pogodą.

GramTV przedstawia:

W Kingdom of Poland: 1410 nie zabraknie codziennych zajęć typowych dla epoki. Będzie można polować, rąbać drewno, wytwarzać przedmioty i podejmować dorywcze prace, a dynamiczny świat pełen kupców, rycerzy i zwierząt sprawi, że każda rozgrywka będzie nieco inna.

System RPG pozwoli na rozwój postaci, handel, korzystanie z wytrychów czy czytanie ksiąg. Otwarty świat zachęci do eksploracji, od leśnych ostępów po tętniące życiem grody i przeprawy rzeczne.

Kingdom of Poland: 1410 ma już kartę na Steam, gdzie obejrzycie krótki teaser oraz zobaczycie screeny. Data premiery gry nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/4015770/Kingdom_of_Poland_1410/

ten twórca stworzył już coś, co nazywa się Kingdom Of Peace - ulep z assetów zawinięty w generowany przez AI bełkot. Tutaj będzie tak samo ;)




