Overwatch 2 już w 2020 roku - wg brazylijskiego PlayStation

Brazylijski oddział PlayStation na Twitterze zaprosił do lektury wywiadu z twórcami Overwatcha 2. We wpisie pojawiła się informacja, że gra będzie dostępna na PS4 już w 2020 roku. Tweet został co prawda skasowany, ale w sieci pozostały zrzuty ekranowe. Nie wiemy niestety, czy ktoś się zwyczajnie pomylił, czy może jednak zapędził i zdradził poufną wiadomość.

Z wcześniejszych doniesień z obozu Blizzarda wynikało, że premiery Overwatcha 2 nie należy spodziewać się zbyt prędko. Jeff Kaplan dał do zrozumienia podczas Blizzconu 2019, że sieciowa strzelanka pojawi się na kolejnej edycji imprezy w 2020 roku. To by oznaczało, że debiut rynkowy nastąpi najwcześniej pod koniec nowo rozpoczętego roku kalendarzowego, a bardziej prawdopodobne i tak pozostaje wydanie gry dopiero w 2021 roku.

Pozostaje zatem pytanie, czy wspomniany przeciek to światełko w tunelu, czy jedynie płomyk złudnej nadziei.

