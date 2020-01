Trwa wydarzenie Ciemność nad Tristram w Diablo III

News

Kolejny rok to oczywiście ponowna okazja dla fanów serii Diablo, by udać się do odnowionej wersji klasycznej przygody z jej pierwszej odsłony. Blizzard wystartował z wydarzeniem Ciemność nad Tristram w Diablo III i podczas gdy już od kilku dni możecie wpaść na trop kultystów, to portal do przeszłości Tristram otworzy się dopiero o godzinie 1:00 czasu polskiego w sobotę 4 stycznia. Po przejściu przez niego zostaniecie skierowani do Katedry, by stawić czoła panującemu w niej złu i przy okazji zgarnąć specjalne nagrody. Akcja zakończy się dokładnie 1 lutego o godzinie 1:00 czasu polskiego, więc jeśli macie ochotę na nostalgiczną wycieczkę, to macie sporo czasu.

Tymczasem jeśli niezbyt przekonuje Was wizja odnowionego klasyka, to w minionym roku z pomocą platformy GOG.com do żywych powróciło oryginalne Diablo, które możecie nabyć wraz z dodatkiem Hellfire. Przy okazji warto wspomnieć, że jeszcze w lutym czeka nas kolejna duża aktualizacja dotycząca postępów w pracach nad Diablo IV, a jeśli w międzyczasie twórcy uraczą nas jakimiś ciekawostkami, to z pewnością się o tym dowiecie.



Ciemność nad Tristram potrwa do 1 lutego. Diablo III dostępne jest na PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One oraz Nintendo Switch.

