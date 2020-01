Twórca gry Frontiers otwarcie krytykuje ją w dniu oficjalnej premiery

News

Maria Wawrzyniak

Dziś odbyła się premiera gry Frontiers, garściami czerpiącego z The Elder Scrolls II: Daggerfall RPG-a z otwartym światem. Wygląda jednak na to, że klątwa związana z dziełami Bethesdy Softworks, które często były nazywane z pogardą Buggerfallem, postanowiła dotknąć również produkcji Larsa Simkinsa – Frontiers jest bowiem pełne najróżniejszych błędów, a w ostatnim komunikacie na Kickstarterze jej Samkins sam ją skrytykował. Zaznaczył, że choć cieszy się z zakończenia prac nad projektem, tak wciąż uważa, że nie był w stanie sprostać oczekiwaniom graczy. W wiadomości czytamy, że gra nie jest idealna i daleka od tego, na co liczył zespół – jest jednak gotowa. Kiepska, brzydka, pełna kompromisów, zabugowana, niewyposażona w mnóstwo obiecanych funkcji… i gotowa. Możemy ją więc zainstalować, uruchomić i przejść. Sam twórca przyznaje, że robił to już dziesiątku razy i dodał przy tym: odpukać, nigdy więcej.

Autor najzwyczajniej w świecie nie dysponował wystarczającą ilością czasu – jednoczesne wychowywanie córki, praca na etacie w firmie Microsoft i tworzenie gry sprawiło, że to ostatnie działo się przede wszystkim po nocach, w weekendy oraz w trakcie urlopów. Co ciekawe, zbiórka funduszy na Kickstarterze rozpoczęła się jeszcze w 2013 roku, dzięki której Simkins otrzymał od graczy niemal trzykrotnie więcej środków, niż potrzebował. Ostatecznie zebrano ponad 150 tysięcy dolarów. W grudniu 2017 roku nastała cisza, większość zdążyła o produkcji zapomnieć. Teraz natomiast, już po premierze, Simkins przyznał, że po prostu się wypalił i chciałby teraz przez jakiś czas być częścią swojej rodziny. A co na to gracze? Ci wykazali się wyrozumiałością, zostawiając pod wiadomością pełne zrozumienia komentarze.

