Rok 2020 oczami analityków - Switch, nowe konsole, VR, subskrypcje i granie w chmurze dominującymi tematami

Serwis GamesIndustry.biz zebrał od kilku analityków rynku gier ich prognozy na 2020 rok. Oto najciekawsze z nich.

Stephanie Llamas z SuperData przewiduje, że w 2020 roku na rynku pojawi się więcej znanych tytułów i więcej gier z segmentu AAA. Nie wierzy za to w popularyzację gogli AR. Popularny powinien być za to nowy model Oculusa, Oculus Quest, który ma dotrzeć do niespełna dwóch milionów konsumentów. Oculus i PSVR wezmą jej zdaniem udział w wyścigu zbrojeń, ale urządzenia przezeń produkowane nie wespną się na szczebel masowości – jeszcze.

Pozostając na VR-owym gruncie, Jesse Divnich z Interpret stawia, że gogle nie zyskają dużej popularności. Trudności przeżywać będzie też Fortnite, które w nowo rozpoczętym roku straci istotną część udziału w rynku. Próżnię wypełni Apex Legends, które odradza się dzięki nowej zawartości.

Sporo konkretów oferuje Piers Harding-Rolls z IHS Markit Technology. Według niego Switch zachowa status najlepiej sprzedającej się konsoli, a pierwszą rundę w starciu nowych platform wygra PlayStation 5. Amazon może ogłosić nową platformę do grania w chmurze, jednak sam wpływ tego segmentu na konsole i pecety pozostanie marginalny. Premiera Half-Life: Alyx powinna za to pobudzić rynek gogli VR, a Oculus Quest sprzeda się lepiej od PSVR.

Mat Piscatella z NPD Group wróży przestój na rynku gier konsolowych, przynajmniej do czasu pojawienia się PlayStation 5 i nowego Xboksa. Subskrypcje zaczną zmieniać zachowania konsumentów w nabywaniu gier. Przychyla się on też do opinii, że Switch pozostanie konsolowym liderem sprzedaży, a VR nabierze rozpędu dzięki Oculus Quest i Half-Life: Alyx. Nie widzi za to dużych szans na wybuch boomu na granie w chmurze.

Serkan Toto z Kantan Games jest pewien, że Nintendo wypuści kolejny wielki hit na urządzenia przenośne oraz mocniejszą wersję swojej konsoli, Switch Pro, a Microsoft zapewni platformie japońskiego giganta przypływ gier. PS5 i Xbox cieszyć się będą podobnym zainteresowaniem. Pozytywny trend powinniśmy zaobserwować w segmencie subskrypcji. Granie w chmurze przeżyje swój pierwszy wielki moment, a Google Stadia zyska konkurencję ze strony Amazonu i Netfliksa.

