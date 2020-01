Microsoft Flight Simulator na nowym filmiku z miastami pokrytymi śniegiem

News

Maria Wawrzyniak ,

Twórcy nadchodzącego Microsoft Flight Simulator z okazji rozpoczęcia nowego roku postanowili wypuścić nowy teaser produkcji, na którym tym razem możemy zobaczyć miasta pokryte śniegiem. Cały filmik możecie oczywiście obejrzeć poniżej. Jest to jeden z wielu materiałów prezentujących w akcji symulator lotniczy od Asobo Studios – pod koniec września dostaliśmy na przykład 30 minut gameplayu, w listopadzie pojawiło się kolejne nagranie z rozgrywki. Wszystkie wiadomości na temat Microsoft Flight Simulator znajdziecie pod tym adresem. Ten, który pokazujemy Wam dzisiaj, jest równie świetny, co wszystkie poprzednie materiały.

https://youtu.be/PQFmpakz9Yo

Microsoft Flight Simulator zadebiutuje w przyszłym roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery, jednak wiemy, że w dniu swojego debiutu produkcja będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass. Zainteresowani mogą udać się na oficjalną stronę, gdzie nadal trwają zapisy do programu Insider – uczestnicy regularnie otrzymują najnowsze informacje o rozwoju gry, biorą udział w różnych ankietach oraz mają możliwość zgłaszania własnych pomysłów i sugestii. Do tego dochodzi spora szansa, aby znaleźć się na liście testujących tytuł we wczesnej wersji.

