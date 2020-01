Premiera trybu wieloosobowego w Sniper: Ghost Warrior Contract opóźniona

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia CI Games poinformowali za pośrednictwem Twittera o opóźnieniu aktualizacji wprowadzającej tryb multiplayer do gry Sniper: Ghost Warrior Contracts.

Premiera czwartej odsłony serii Sniper: Ghost Warrior od polskiego studia CI Games miała miejsce w listopadzie zeszłego (dziwne uczucie) roku. Contracts spotkało się z całkiem ciepłym przyjęciem ze strony graczy oraz mediów branżowych pomimo obecności błędów, niedopracowania pod względem technicznym czy chociażby braku trybu wieloosobowego w dniu swojego debiutu. To ostatnie zostało nawet zapowiedziane jeszcze przed premierą gry – multiplayer miał trafić w ręce graczy jeszcze w grudniu zeszłego roku w ramach bezpłatnej aktualizacji. Ostatecznie jednak będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

Twórcy podzielili się bowiem dość smutną wieścią za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze. Tam znajdziemy wpis informujący o opóźnieniu wspomnianej aktualizacji, która wprowadzi do gry tryb wieloosobowy – wbrew wcześniejszym zapowiedziom patch ukaże się dopiero w pierwszym kwartale 2020 roku i od razu warto zaznaczyć, że bardziej prawdopodobny jest w tym przypadku marzec, aniżeli styczeń. Deweloperzy dołączyli również przeprosiny oraz poinformowali, że aktualnie w studio trwają prace nad wprowadzeniem do swojego dzieła usług Amazon GameLift oraz Fleet IQ, równocześnie koncentrując się również na ulepszeniu działania EasyAntiCheat.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że twórcom Sniper: Ghost Warrior Contracts uda się udostępnić graczom aktualizację z trybem multiplayer możliwie jak najszybciej. Przypomnijmy, że produkcja zadebiutowała 22 listopada 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji, którą możecie znaleźć pod tym adresem oraz do kompendium wiedzy, gdzie znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis