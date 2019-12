The Talos Principle za darmo w Epic Games Store z okazji świątecznej wyprzedaży

News

W czwartek 19 grudnia w sklepie Epic Games Store rozpoczęła się wielka promocja z okazji świątecznej wyprzedaży, w ramach której firma rozdaje darmowe gry przez dwanaście dni. Mieliśmy już okazję dodać do swojej biblioteki Into the Breach, TowerFall: Ascension, SUPERHOT, Ape Out, Celeste, Totally Accurate Battle Simulator, FTL: Faster Than Light, Hyper Light Drifter oraz Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Dzisiaj udostępniono jedenastą produkcję, którą jest The Talon Principle, czyli pierwszoosobowa gra logiczna od studia Croteam. Naszym głównym zadaniem jest rozwiązanie ponad 120 przygotowanych łamigłówek, z czego są one bardzo zróżnicowane i działają na zupełnie innych zasadach – podczas gdy jeden przypadek może polegać na układaniu klocków, w innym będziemy musieli na przykład pokierować dronami. Do tego wszystkiego dochodzą również rozmaite pułapki, na które nieustannie musimy uważać.

Zainteresowanym przypominamy, że macie czas jedynie do jutra do godziny 17:00 czasu polskiego – wówczas zostanie udostępniona kolejna gra.

