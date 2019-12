Epic Games Store z darmowymi grami przez 12 dni z okazji świątecznej wyprzedaży

News

Maria Wawrzyniak ,

W ten czwartek w Epic Games Store nie pojawiła się informacja, jaka kolejna produkcja będzie do odebrania za darmo w następnym tygodniu z okazji regularnych darmówek, które firma obiecała udostępniać do końca bieżącego roku. Teraz już wiemy, dlaczego tak się stało – w ramach świątecznej wyprzedaży firma zamierza rozdawać darmowe gry przez 12 dni. Promocja rozpocznie się właśnie w przyszły czwartek, czyli 19 grudnia. Na ten moment nie znamy oczywiście listy tytułów, które będziemy mogli odbierać, nie wiemy również, ile dokładnie ich będzie, ale pewnie możemy liczyć na dobre produkcje. Przypomnijmy, że aktualnie w sklepie możecie za darmo dodać do swojej biblioteki The Escapists oraz The Wolf Among Us.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis