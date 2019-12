Mark Hamill chciałby zagrać Vesemira w serialu Wiedźmin od Netflixa

News

Maria Wawrzyniak ,

W piątek 20 grudnia na platformie Netflix zadebiutował serial Wiedźmin. Przypomnijmy: pierwszy sezon składa się z ośmiu odcinków i, jak to w przypadku Netfliksa, wszystkie odcinki zostały udostępnione jednocześnie. W naszym kraju możemy obejrzeć produkcję razem z polskimi napisami, z lektorem oraz dubbingiem. Serialowa historia Rzeźnika z Blaviken nie zakończy się na jednym sezonie – serwis Netflix zamówił już drugi, aczkolwiek nie znamy na ten moment daty premiery. Przejrzeliśmy już pierwsze recenzje i wychodzi na to, że profesjonalni krytycy spoglądają na produkcję znacznie bardziej surowo, aniżeli fani uniwersum. Dowiedzieliśmy się także, że krótko po premierze słynna trylogia Wiedźmin od studia CD Projekt RED zanotowała bardzo duży skok w popularności. Dzisiaj mówiliśmy również o wywiadzie serwisu Games Radar z Lauren S. Hissrich, czyli showrunnerką serialu. A teraz mamy dla Was ciekawostkę. Aktor Mark Hamill, znany przede wszystkim jako Luke Skywalker z Gwiezdnych wojen, ponad półtora roku temu zażartował w jednym ze swoich wpisów w mediach społecznościowych o potencjalnym zagraniu w serialu Wiedźmin jako Vesemir. (Przypomnienie: chodzi o najstarszego znanego wiedźmina ze szkoły wilka oraz przybranego ojca Geralta.) Hamill zauważył wzrastające zainteresowanie pod swoim starym postem i postanowił odpowiedzieć – napisał, że dalej nic nie wie o Wiedźminie i nikt nie głosił się do niego z propozycją zagrania w nowym serialu, aczkolwiek przy tym podkreślił, że na razie nikt się nie zgłosił. Widzowie postanowili więc wziąć sprawę w swoje ręce – na profilu Lauren S. Hissrich pojawia się masa wiadomości będących prośbami o dogadanie się z Hamillem. Jak myślicie, czy finalnie cokolwiek z tego będzie? No i przede wszystkim, czy podobałby Wam się Mark Hamill w roli Vesemira?

