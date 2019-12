Pojawił się nowy zwiastun Sekiro: Shadows Die Twice z okazji zdobycia głównej nagrody The Game Awards

News

Maria Wawrzyniak ,

Dla wielu zaskoczenie, dla innych oczywista oczywistość – Sekiro: Shadows Die Twice zgarnęło główną nagrodę gry roku na tegorocznej gali The Game Awards. Nic jednak nie zmienia faktu, że deweloperom ze studia From Software jak najbardziej należą się gratulacje. Z tej okazji opublikowano nawet nowy zwiastun, w którym wyróżniono kilka recenzji oraz miłych słów od krytyków. Nagranie możecie obejrzeć poniżej. Przypomnijmy, że Sekiro: Shadows Die Twice zadebiutowało 22 marca 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to trzecioosobowa gra akcji, która na pierwszy rzut oka może przypominać popularny cykl Dark Souls. W tym przypadku mamy jednak do czynienia ze znacznie bardziej bezpośrednią fabułą z możliwością podejmowania wyborów w postaci opcji dialogowych oraz kilkoma zakończeniami. Zainteresowanych odsyłamy również do naszej recenzji.

https://youtu.be/14FfhVQrrAo

