Widownia tegorocznych The Game Awards wzrosła o ponad 70 procent

W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna edycja gali The Game Awards i okazała się ogromnym sukcesem. Geoff Keighley, organizator imprezy, pochwalił się wynikami wydarzenia – wiemy więc już, że galę na żywo oglądało łącznie 45 milionów osób, co daje wynik aż o 73% lepszy od tego, który osiągnięto w ubiegłym roku. Taki wzrost jest zaskakujący i godny pochwały – szczególnie, jeżeli przypomnimy sobie, że w 2017 roku mowa była jedynie o 11,5 miliona osób, a rok później było to 26,2 miliona. W przyszłym roku oczywiście czeka nas kolejna edycja, aczkolwiek na razie nie znamy dokładnej daty – ta jest bowiem ujawniana dopiero kilka miesięcy przed galą. Możemy jednak być prawie pewni, że The Game Awards 2020 odbędzie się w grudniu.