Resident Evil 3 – więcej akcji niż w RE2 Remake i nieco rozbudowane role bohaterów

News

LM ,

Nie da się ukryć, że firma Capcom odnotowała kolejny dobry rok. Wydane w styczniu Resident Evil 2 Remake stanęło w szranki o tytuł najlepszej gry roku, a fani bardzo entuzjastycznie przyjęli zupełnie nową perspektywę zabawy dla kultowego oryginału. Wszystko to sprawiło, że Capcom jeszcze śmielej zapowiedział remake Resident Evil 3, chociaż ten powstawał już na pewno jeszcze przed premierą dwójki. Fani bardzo optymistycznie przyjęli wizję kolejnej konfrontacji z Nemezis, a tymczasem twórcy zdecydowali się ujawnić kolejną porcję nowinek dotyczących gry.

Okazuje się, że podobnie jak w oryginalnym Resident Evil 3: Nemesis, podczas zabawy uświadczymy dużo więcej akcji w porównaniu do RE2 Remake. Twórcy nie zamierzali tu mieszać zbyt wiele w tempie i charakterystyce rozgrywki, ale pewne jest, że nie wszystko zostanie przeniesione w skali 1:1. Podczas specjalnej audycji poświęconej grze, Capcom ujawnił, że szereg bohaterów gry doczeka się nieco rozbudowanych ról w odnowionym tytule. Mowa tu z pewnością o postaci z początku gry znanej jako Dario. Nie wiadomo, jak dodatki wpłyną na narrację, ale po zmianach wprowadzonych na potrzeby Resident Evil 2 Remake chyba możemy obdarzyć Capcom sporym kredytem zaufania. Nemesis to także powrót jednego z charakterystycznych dla marki stworów – Huntera. Ten pojawi się w remake’u w nieco nowej formie, ale raczej z łatwością go rozpoznamy.



Resident Evil 3 zadebiutuje 3 kwietnia 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Twórcy potwierdzili, że remake jest w finalnym stadium procesu deweloperskiego. Co jednak równie ciekawe, użytkownicy forum ResetEra donoszą, że ambasadorzy marki zostali ponownie zaproszeni przez Capcom, na testy kolejnej gry. Czy ma to związek z niedawną rejestracją znaku towarowego Dino Crisis?

https://www.youtube.com/watch?v=9LrLM4Hvr9U

Kup Resident Evil w sklepie Sferis.pl.