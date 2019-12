Capcom zarejestrował znak towarowy Dino Crisis

News

LM ,

Wygląda na to, że firma Capcom zamierza w niedalekiej przyszłości spełnić marzenia fanów swoich gier. Jeszcze przed końcem listopada japoński producent i wydawca zarejestrował kilka znaków towarowych, a najważniejszym wśród nich wydaje się oczywiście ujęte w tytule wiadomości Dino Crisis. To oczywiście nie jest równoznaczne z oficjalną zapowiedzią remake’u czy kontynuacji, ale może oznaczać, że siostrzana serii Resident Evil seria survival horrorów powróci na rynek. Oczekiwania są tym bardziej uzasadnione, iż zarówno gracze, jak i sam Capcom na pewno zdążył już dostrzec, jak dobrym ruchem okazało się wydanie odnowionych wersji klasycznych odsłon Resident Evil.



Obok powyższego wniosku, Capcom zarejestrował także znaki towarowe dla zapewne nieobcych Wam tytułów — Power Stone, Rockman oraz Darkstalkers. Co to oznacza? Jeszcze nie wiemy, ale gdy tylko stanie się to jasne, z pewnością się o tym dowiecie.



Pierwsza odsłona Dino Crisis zadebiutowała w 1999 roku.

https://twitter.com/tmark365/status/1206818862383001601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1206818862383001601&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dualshockers.com%2Fcapcom-dino-crisis-darkstalkers-trademarks%2F

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.