W Dungeons & Dragons: Dark Alliance zagramy także w pojedynkę, ale… będzie dużo trudniej

Nawet jeśli towarzyszący niedawnej zapowiedzi gry Dungeons & Dragons: Dark Alliance slogan głosi Slay Together, to wygląda na to, że twórcy gry nie zamierzają odcinać od zabawy miłośników singlowego grania. W rozmowie z redakcją USA Today Jeff Hattem z odpowiedzialnego za produkcję gry studia Tuque Games ujawnił, że rzeczona produkcja zaoferuje graczom możliwość zabawy w pojedynkę, ale doświadczenie to nie będzie należało do najłatwiejszych. Zdradził, że podczas rozgrywki przyjdzie nam wkroczyć do najmroczniejszych zakątków uniwersum, w których nie brakuje goblinów, gnolli i lodowych gigantów, a całość skrojona jest pod drużynową kooperację, więc jeśli zdecydujemy się grać samotnie, to czeka nas ciężki czas.



Ostatecznie wszystko i tak będzie w dużej mierze zależeć od umiejętności samych graczy, ale miło wiedzieć, że nawet dla opracowanej z myślą o kooperacji grze twórcy zdecydowali się na umożliwienie zabawy w singlu.



Dungeons & Dragons: Dark Alliance ukaże się w 2020 roku na PC jako jedna z co najmniej siedmiu gier bazujących na uniwersum.

https://www.youtube.com/watch?v=lEXgaEGpfHc

