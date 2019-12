Powstaje "siedem lub osiem" gier na licencji Dungeons & Dragons

News

Maria Wawrzyniak ,

Szef firmy Wizards of the Coast poinformował, że w produkcji znajduje się 7-8 gier na licencji Dungeons & Dragons.

Wiemy już, że istnieje Dungeons & Dragons: Dark Alliance, które zostało oficjalnie zapowiedziane podczas tegorocznej edycji The Game Awards. Wygląda jednak na to, że w bliżej nieokreślonej przyszłości (choć miejmy nadzieję, że niedalekiej), dostaniemy sporo innych gier właśnie na licencji Dungeons & Dragons. Łącznie w produkcji ma znajdować się ich „siedem lub osiem” – taka informacja padła w wywiadzie dla serwisu Gamesindustry.biz, którego udzielił Chris Cocks, prezes firmy Wizards of the Coasts, czyli właściciela marki D&D. Co ciekawe, przyznał również, że mimo skojarzenia przede wszystkim z gatunkiem gier RPG, tytuły wykorzystujące popularną licencję będą należały do różnych gatunków.

Oprócz tego dowiedzieliśmy się również, że poza kampanią dla pojedynczego gracza, dla Chrisa Cocksa równie ważna jest również kooperacja. Oczywiście, jedną z omawianych produkcji jest na pewno zapowiedziana trzecia część cyklu Baldur’s Gate. Co nie zmienia faktu, że wciąż zostaje jeszcze sześć lub pięć produkcji. Cóż, pozostaje czekać! Jak myślicie, czego możemy się spodziewać?

