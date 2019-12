Sony godnie pożegna się z PlayStation 4 – Ghost of Tsushima będzie ogromne pod każdym względem

News

Zaprezentowany niedawno zwiastun, to nawet jeszcze nie przedsmak tego, co przygotowali deweloperzy z Sucker Punch – zapewnia Andrew Goldfarb.

Tegoroczna gala The Game Awards już za nami, a wraz z nią długo wyczekiwany zwiastun najnowszej produkcji Sony i studia Sucker Punch – przygodowej gry akcji zatytułowanej Ghost of Tsushima. Tym razem otrzymaliśmy jedynie kilka ujęć z fragmentami rozgrywki, które utrzymały poziom zaprezentowanego na targach E3 2018 gameplayu, jeszcze mocniej rozbudzając nadzieje graczy. Ostatecznie nie zobaczyliśmy niemal nic – tak przynajmniej sądzi menedżer do kontaktów ze społecznością w Sucker Punch, Andrew Goldfarb.

W specjalnym wpisie na blogu PlayStation ponownie zapewnił, że gra będzie ogromna pod każdym względem, a opublikowany niedawno zwiastun to nawet nie przedsmak tego, co nas czeka. Przy okazji zdradził, że zabawę w Ghost of Tsushima rozpoczniemy jako samuraj, którego okoliczności zmuszą do sięgnięcia po coraz to inne narzędzia i środki do osiągania swoich celów. Sugeruje to bogaty system rozwoju postaci, który zapewne będzie koncentrował się na poszczególnych buildach i narzędziach shinobi. Wszystko to, by dopełnić zemsty na najeźdźcach Cuszimy.



Zapewne nie zdziwi nikogo fakt, iż przy okazji Goldfarb zapowiedział, że w nadchodzących miesiącach poznamy już nieco więcej konkretów związanych z tytułem. Mowa tu przede wszystkim o różnych niuansach linii fabularnej, postaciach niezależnych i rozmaitych narzędziach, które posłużą nam w walce z wrogami. Tymczasem w oficjalnym sklepie PlayStation pojawiły się też specjalne gadżety i ubrania z logiem tytułu, po które mogą sięgnąć najbardziej zagorzali fani nowej gry studia Sucker Punch. Poniżej też wygląd fizycznego wydania gry, a także galeria screenów uchwyconych na wspomnianym już zwiastunie.



Ghost of Tsushima ukaże się latem 2020 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4.

