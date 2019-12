Jak może wyglądać konsumenckie PlayStation 5? Choćby tak

Tech

Sony wciąż nie zaprezentowało oficjalnie swojej najnowszej konsoli, ale fani mają już pogląd na to, jak mogłaby wyglądać.

Do premiery konsol nowej generacji Sony i Microsoftu został już niespełna rok. Tym samym już od pewnego czasu rynkowi konkurenci prowadzą marketingowe gierki, które mają przekonać nas do sięgnięcia właśnie po ich produkt. Tajemniczy Microsoft nie posłał zestawów deweloperskich swojej konsoli, żeby zaskoczyć Sony specyfikacją, a Sony nie pokazało jeszcze swojego sprzętu, żeby designem zaskoczyć Microsoft. Oba urządzenia będą potężne, zapewnią nieosiągalne dotąd wrażenia z zabawy i przeniosą gry na zupełnie nowy poziom.

Tymczasem nieco zaniepokojeni wyglądem zestawów deweloperskich PlayStation 5 fani konsol japońskiego giganta zaczęli tworzyć przykładowe makiety konsumenckich wydań sprzętu. Warto po raz kolejny podkreślić, że to, co widzimy tutaj, wcale nie musi być nawet zbliżone do modeli, które zagoszczą na półkach graczy, gdyż dev kity nie tylko oferują znacznie więcej kontrolek czy portów, ale też nie mają wyglądać szczególnie zachęcająco.



Ciekawym projektem PlayStation 5 uraczył nas jeden z użytkowników forum ResetEra, znany jako CrimsonNocturne. Ten przygotował model poziomej obudowy z dużą przestrzenią dla odprowadzania ciepła, która przypomina nieco PlayStation 4, ale wyraźnie się od niej różni. Jak Wam się podoba? Kupilibyście takie PlayStation 5?

