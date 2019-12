Battlefield V – łatka poprawiająca działanie broni już jutro na serwerach

News

LM

Kilka dni temu deweloperzy ze studia DICE zdecydowali się wprowadzić na serwery gry Battlefield V najnowszą, opatrzoną numerem 5.2 aktualizację gry, która miała przygotować grunt pod nową mapę, Wake Island, a także mocno namieszać w równowadze rozgrywki. Jak łatwo się domyślić, rewolucja w zachowaniu broni i liczbie celnych strzałów niezbędnych do pokonania przeciwników nie została entuzjastycznie przyjęta przez społeczność. Dało się wręcz odczuć, że mamy do czynienia z zupełnie inną grą, niż przed premierą łatki. Teraz DICE wycofuje się z części zmian. W najnowszym wpisie na forum reddit opublikowano zapowiedź paczki 5.2.2, która zadebiutuje na serwerach PC, PlayStation 4 i Xboksa One już jutro w okolicach południa. Co poprawiono?

Po pierwsze wiele broni doczekało się usprawnień w modelu obrażeń, a dla części z nich zmieniono też statystyki odrzutu. Przy okazji DICE postarało się o kilka poprawek dla wydajności aplikacji, które mają zapobiegać niekontrolowanemu zamykaniu się aplikacji podczas zabawy. Jednocześnie Battlefield V otrzyma zmiany w systemie wykrywania przeciwników, który na tę chwilę oznacza ikoną każdego z wrogich graczy znajdującego się w naszym polu widzenia, nawet gdy nie mamy go na celowniku. Po zmianach ikonki odróżniające graczy i grane przez nich klasy będą pojawiać się, dopiero gdy gracz będzie widoczny z naszej perspektywy, a my sami nakierujemy na niego celownik. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał. Pełną listę zmian w aktualizacji 5.2.2 znajdziecie pod tym linkiem.



Battlefield V dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=B15NzTNFeEo&feature=youtu.be

