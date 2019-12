The Outer Worlds otrzyma dodatek fabularny w przyszłym roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciel studia Obsidian Entertainment poinformował, że firma ma w planach fabularne rozszerzenie do gry The Outer Worlds.

Przedstawiciel studia Obsidian Entertainment podzielił się na oficjalnym forum gry The Outer Worlds informacją o fabularnym rozszerzeniu, które ma pojawić się w przyszłym roku. Przy okazji zamieścił również specjalne podziękowanie dla graczy oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania produkcji. Studio na ten moment pracuje już nad kilkoma projektami – oprócz najnowszego, o którym się dowiedzieliśmy, czyli właśnie dodatku do The Outer Worlds, firma tworzy również survivalową grę akcji Grounded. Jest jeszcze nieogłoszona gra RPG, aczkolwiek na ten temat dowiemy się więcej pewnie dopiero w przyszłym roku. Poniżej zamieszczamy przetłumaczony komunikat z forum.

Pozdrowienia dla pracowników Arkadii, Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji i podziękować niesamowitemu zespołowi, który stoi za The Outer Worlds. To właśnie dzięki ich ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu otrzymaliśmy nominacje w kategoriach “Najlepsza fabuła”, “Najlepsza kreacja aktorska”, “Najlepsza gra RPG” oraz “Gra Roku” na tegorocznych The Game Awards. Do wszystkich, którzy głosowali na nas podczas gali: jesteście fantastyczni i bardzo dziękujemy Wam za wsparcie. Odbiór The Outer Worlds był nie z tego świata, a sama nominacja bardzo wiele dla nas znaczy. Z radością ogłaszamy, że nasza podróż jeszcze nie dobiegła końca – historia w grze zostanie rozszerzona poprzez DLC, które ukaże się w przyszłym roku! Szczegóły podamy w późniejszym terminie.

Przypomnijmy, że The Outer Worlds zadebiutowało 25 października bieżącego roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, natomiast w przyszłym roku gra ukaże się również na Nintendo Switch.