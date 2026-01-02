Okami 2 "przekroczy nasze oczekiwania". Musimy na to jednak długo poczekać

W noworocznym przesłaniu studia Clovers, prezes i dyrektor generalny Kento Koyama poinformował, że premiera kontynuacji Okami jest “jeszcze dość odległa”. Jednocześnie zapewnił, że zespół intensywnie pracuje nad projektem:

Oferta Capcomu na 2026 rok zapowiada się wyjątkowo bogato na czele z takimi tytułami jak Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword czy Pragmata. Wygląda na to, że przyszłość wydawcy może rysować się jeszcze jaśniej dzięki pracom nad nową odsłoną kultowego Okami. Fani klasycznej gry akcji z elementami przygodowymi muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.

Pracowaliśmy z nosem przy samej ziemi tak intensywnie, że zanim się obejrzeliśmy, minął kolejny rok. Tak, to znaczy, że ciężko pracujemy nad grą – bez obaw!.

Słowa te potwierdził również szef studia i główny projektant gry, Hideki Kamiya. Twórca przyznał, że zespół był tak pochłonięty pracą, iż kolejny rok minął niemal niezauważenie:

Choć do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, nie możemy się doczekać momentu, w którym oddamy gotową grę w wasze ręce. W tym roku będziemy nadal pracować bez wytchnienia, aby dostarczyć doświadczenie, które przekroczy oczekiwania graczy na całym świecie.

Kamiya odniósł się także do rozwoju studia Clovers, które jeszcze dwa lata temu tworzyła “garstka osób pracujących w ciasnym, wynajętym biurze”. Obecnie jest to w pełni ukształtowane studio z oddziałami w Tokio i Osace:

Zgromadziliśmy elitarny zespół wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których łączą wspólne ideały. Choć chaos jest u nas wciąż obecny, towarzyszy mu radość i twórcza energia. Cały zespół Clovers łączy jedno pragnienie: dostarczać graczom rozrywkę. To nasza jedyna misja i pozostanie nią w tym roku, w kolejnym i we wszystkich następnych. Z takimi towarzyszami u boku z niecierpliwością czekam na kolejny rok twórczego, żywego chaosu.

Długo wyczekiwany sequel Okami został oficjalnie zapowiedziany podczas gali The Game Awards 2024. Krótki zwiastun potwierdził powrót Amaterasu, jednak szczegóły fabularne oraz mechaniki rozgrywki pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jedynie, że gra będzie kontynuować historię znaną z pierwszej części. Producent Capcomu Yoshiaki Hirabayashi ujawnił później, że projekt powstaje na silniku RE Engine. Oryginalne Okami zadebiutowało w kwietniu 2006 roku na PlayStation 2, a następnie trafiło na Nintendo Wii w 2008 roku. Później ukazała się również wersja HD na PlayStation 3, PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Mimo słabej sprzedaży, która przyczyniła się do zamknięcia Clover Studio, gra zdobyła bardzo wysokie oceny krytyków. Doczekała się także duchowego następcy, czyli wydanego w 2010 roku wyłącznie na Nintendo DS – Okamiden.