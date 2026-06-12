JDM: Japanese Drift Master otrzymało tryb multiplayer. Darmowa aktualizacja jest już dostępna na Steam

Zapowiadany jakiś czas temu tryb multiplayer do JDM: Japanese Drift Master jest już dostępny na PC na platformie Steam.

11 czerwca rozpoczął się nowy rozdział w historii JDM: Japanese Drift Master. Twórcy oficjalnie udostępnili długo wyczekiwany tryb multiplayer, który od dziś dostępny jest na platformie Steam jako darmowa aktualizacja. Wkrótce funkcja trafi również do wersji gry dostępnych w sklepach GOG oraz Epic Games Store.

Multiplayer trafia do JDM: Japanese Drift Master

Nowy tryb pozwala na tworzenie sesji dla maksymalnie ośmiu graczy i oferuje pełną swobodę zabawy w otwartym świecie gry. Deweloperzy podkreślają, że jest to dopiero pierwszy etap rozwoju rozgrywki wieloosobowej, a kolejne funkcje i tryby zostaną dodane w nadchodzących miesiącach. Twórcy potwierdzili również, że wersja konsolowa trybu wieloosobowego znajduje się obecnie w produkcji. Szczegóły dotyczące premiery na Xbox Series X/S i PlayStation 5 zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Studio pracuje także nad pełnym wsparciem dla funkcji cross-play. Pierwszym krokiem będzie umożliwienie wspólnej gry użytkownikom komputerów osobistych po tym, jak aktualizacja trafi do wersji dostępnych na GOG i Epic Games Store.