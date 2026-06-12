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JDM: Japanese Drift Master otrzymało tryb multiplayer. Darmowa aktualizacja jest już dostępna na Steam

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/12 13:40
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Zapowiadany jakiś czas temu tryb multiplayer do JDM: Japanese Drift Master jest już dostępny na PC na platformie Steam.

11 czerwca rozpoczął się nowy rozdział w historii JDM: Japanese Drift Master. Twórcy oficjalnie udostępnili długo wyczekiwany tryb multiplayer, który od dziś dostępny jest na platformie Steam jako darmowa aktualizacja. Wkrótce funkcja trafi również do wersji gry dostępnych w sklepach GOG oraz Epic Games Store.

JDM: Japanese Drift Master
JDM: Japanese Drift Master

Multiplayer trafia do JDM: Japanese Drift Master

Nowy tryb pozwala na tworzenie sesji dla maksymalnie ośmiu graczy i oferuje pełną swobodę zabawy w otwartym świecie gry. Deweloperzy podkreślają, że jest to dopiero pierwszy etap rozwoju rozgrywki wieloosobowej, a kolejne funkcje i tryby zostaną dodane w nadchodzących miesiącach. Twórcy potwierdzili również, że wersja konsolowa trybu wieloosobowego znajduje się obecnie w produkcji. Szczegóły dotyczące premiery na Xbox Series X/S i PlayStation 5 zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Studio pracuje także nad pełnym wsparciem dla funkcji cross-play. Pierwszym krokiem będzie umożliwienie wspólnej gry użytkownikom komputerów osobistych po tym, jak aktualizacja trafi do wersji dostępnych na GOG i Epic Games Store.

Wśród nowych funkcji w aktualizacji znalazły się czat głosowy, szybki czat tekstowy oraz możliwość oznaczania miejsc na mapie. Dzięki temu gracze mogą łatwiej organizować wspólne spotkania motoryzacyjne, relaksacyjne przejażdżki, jazdę w tandemie, sesje driftu czy górskie pojedynki na trasach typu touge. Gospodarze sesji mogą dodatkowo aktywować opcję Ghost Mode, która wyłącza kolizje pomiędzy samochodami. Takie rozwiązanie ma ułatwić naukę jazdy w tandemie i ograniczyć frustrację wynikającą z przypadkowych zderzeń.

GramTV przedstawia:

Twórcy ujawnili także plany dotyczące dalszego rozwoju gry. Już 25 czerwca na wszystkich platformach zadebiutuje drugie płatne rozszerzenie zatytułowane American Classics. Dodatek w cenie 5,99 dolara wprowadzi sześć nowych, nielicencjonowanych amerykańskich samochodów. Tego samego dnia do gry trafi również darmowa aktualizacja zawierająca trzy nowe licencjonowane samochody JDM. W dalszych planach rozwoju znajdują się także kolejna poboczna kampania fabularna oraz wyczekiwany system malowań i oklein pojazdów, którego premiera została zaplanowana na późniejszą część roku.

Zobaczcie zwiastun promujący start trybu multiplayer:

Źródło:https://www.gamespress.com/Multiplayer-in-JDM-launches-today-on-Steam

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112