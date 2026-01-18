20 lat temu PlayStation porzuciło jedną ze swoich największych franczyz, która święciła triumfy na PS One i PS2

Dzisiaj ta marka powraca jedynie jako dodatek do innych serii.

Dwadzieścia lat temu PlayStation po cichu zakończyło jedną ze swoich najoryginalniejszych marek. W styczniu 2006 roku na PlayStation 2 zadebiutowało Ape Escape 3 i do dziś pozostaje ostatnią pełnoprawną odsłoną serii. Od tamtej pory małpy pojawiały się wyłącznie gościnnie lub w pobocznych projektach, a klasyczna formuła platformówki zniknęła z konsol Sony. Ape Escape – główna część serii została zakończona już 20 lat temu Seria Ape Escape zadebiutowała w 1999 roku jako jeden z najbardziej charakterystycznych eksperymentów Sony Computer Entertainment. Gra była pionierem w wykorzystaniu dwóch gałek analogowych i wymagała kontrolera DualShock. Łapanie psotnych małp kryło w sobie zaskakującą głębię, gdyż każda nowa zabawka i pojazd wymuszały precyzyjne operowanie obiema gałkami jednocześnie.

Przeskok na PlayStation 2 przyniósł serii sporą rewolucję. Druga część straciła nieco klimatu pierwowzoru, ale zyskała na płynności i przystępności. Trzecia odsłona udowodniła natomiast, że twórcom wciąż nie brakowało pomysłów. Pojawiły się kreatywne poziomy, efektowne transformacje oraz powrót kompozytora Soichiego Terady, którego muzyka znów nadawała całości unikalny charakter.

Po 2006 roku marka zaczęła eksperymentować. Seria doczekała się wielu imprezowych gier, wydawanych głównie w Japonii, a także spin-offów na PSP. Próba wskrzeszenia serii w Łap Małpy na PlayStation 3 za pomocą kontrolerów ruchowych okazała się nieudana i spotkała się z chłodnym przyjęciem, co ostatecznie zakończyło markę. W ostatnich latach Ape Escape wracało jedynie w formie nostalgicznego dodatku. Małpy pojawiły się w celebrujących historię konsoli produkcjach oraz w trybie specjalnym gry Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, a także w Astro Bocie, ale były to raczej ukłony w stronę weteranów niż prawdziwy powrót. Przez długi czas trudno było sobie wyobrazić, by kolorowa i kreskówkowa seria pasowała do wizerunku PlayStation, zdominowanego przez filmowe opowieści w stylu Uncharted, God of War, czy The Last of Us. Rynek jednak się zmienia. Sukces i uznanie dla Astro Bot pokazały, że jest miejsce na lżejsze i bardziej zabawowe produkcje spod znaku Sony.

