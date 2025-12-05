2 miesiące po premierze wszyscy twórcy gry otrzymali wypowiedzenia. Three Fields Entertainment próbuje spełnić ostatnią obietnicę złożoną fanom

Ekipa odpowiedzialna za Wreckreation została rozwiązana po zaledwie dwóch miesiącach od premiery gry.
Three Fields Entertainment, studio stojące za październikowym Wreckreation, potwierdziło dziś zakończenie działalności. Cały personel otrzymał wypowiedzenia, a powodem mają być brak przychodów ze sprzedaży gry oraz niewystarczające wsparcie wydawcy THQ Nordic.
Wreckreation – studio bez wsparcia i bez przyszłości
W obszernym komunikacie opublikowanym na LinkedIn współzałożycielka i CEO Fiona Sperry ujawniła, że studio nie widzi szans na dalsze funkcjonowanie. Jak podkreśliła, znaczna część 2025 roku oraz prace nad aktualizacjami były finansowane przez samych twórców, a Wreckreation nie przyniosło po premierze żadnych realnych przychodów. Brak promocji oraz zaangażowania ze strony wydawcy miał w praktyce zamknąć drogę do stabilnego rozwoju.
Sperry dodała, że zespół miał ambitne plany popremierowe, obejmujące kolejne aktualizacje i nowe pomysły. Twórcy liczą teraz na cud – że upublicznienie tych materiałów sprawi, iż ktoś dostrzeże potencjał gry i być może zdecyduje się w nią zainwestować lub przejąć studio.
Mimo dramatycznej sytuacji Three Fields Entertainment zdecydowało się spełnić jeszcze jedną obietnicę wobec fanów – jeszcze przed świętami gra otrzyma aktualizację wprowadzającą crossplay. Ma to pozwolić na wspólną zabawę graczy niezależnie od platformy, nawet jeśli będzie to ostatnia łatka w historii projektu.
Wreckreation nie stało się przebojem, a jego ocena na Steamie wynosi obecnie 60% pozytywnych recenzji. Trend jest jednak wyraźnie rosnący – w ostatnich dniach aż 83% nowych opinii jest przychylnych, co sugeruje, że gra powoli zyskuje uznanie większej liczby użytkowników.
