2 miesiące po premierze wszyscy twórcy gry otrzymali wypowiedzenia. Three Fields Entertainment próbuje spełnić ostatnią obietnicę złożoną fanom

Three Fields Entertainment, studio stojące za październikowym Wreckreation, potwierdziło dziś zakończenie działalności. Cały personel otrzymał wypowiedzenia, a powodem mają być brak przychodów ze sprzedaży gry oraz niewystarczające wsparcie wydawcy THQ Nordic.

Wreckreation – studio bez wsparcia i bez przysz łości

W obszernym komunikacie opublikowanym na LinkedIn współzałożycielka i CEO Fiona Sperry ujawniła, że studio nie widzi szans na dalsze funkcjonowanie. Jak podkreśliła, znaczna część 2025 roku oraz prace nad aktualizacjami były finansowane przez samych twórców, a Wreckreation nie przyniosło po premierze żadnych realnych przychodów. Brak promocji oraz zaangażowania ze strony wydawcy miał w praktyce zamknąć drogę do stabilnego rozwoju.