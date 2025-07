2,5 miliona użytkowników na jednym serwerze. Wielka zmiana na Discordzie

Pół miliona to za mało.

Jakiś czas temu informowaliśmy o wirtualnej walucie testowanej przez Discord. Orbs pozwala zrobić zakupy w cyfrowym sklepie, w tym odznaki do profilu czy dostępy do Nitro. Teraz natomiast Discord ogłosił znaczącą aktualizację, która drastycznie zmieni dotychczasowy limit liczby członków na serwerach.

Twój serwer Discord może teraz pomieścić 2,5 mln osób

Przed wprowadzeniem aktualizacji, domyślny limit użytkowników na serwerze wynosił pół miliona członków. Chociaż dla wielu użytkowników ta granica mogła wydawać się odległa, okazało się, że wystarczająca liczba społeczności ją osiągnęła, co skłoniło Discord do podjęcia decyzji o tak drastycznym rozszerzeniu. Teraz jest to bowiem limit 2,5 miliona osób.