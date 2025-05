Discord wprowadza wirtualną walutę. Orbs otrzymamy za aktywność w aplikacji

Popularna platforma komunikacyjna Discord rozpoczęła fazę testów beta nowej funkcji, którą nazwała Discord Orbs. Jest to wirtualna waluta, którą użytkownicy będą mogli zdobywać i wymieniać na cyfrowe dobra w ramach ekosystemu Discorda. Obecnie dostęp do tej eksperymentalnej możliwości ma jedynie ograniczona grupa wybranych użytkowników, którzy zostali zaproszeni do udziału w programie.