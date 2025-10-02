Final Fantasy 11 przeżywa renesans. Drugi serwer zamknięty z powodu przepełnienia

Choć od premiery Final Fantasy 11 minęło już ponad 20 lat to obecnie gra przeżywa niespodziewany wzrost popularności. Liczba nowych i powracających graczy rośnie tak dynamicznie, że Square Enix musiało zamknąć już drugi serwer z powodu przepełnienia.

Final Fantasy 11 przeżywa renesans

Podczas gdy nowsze MMO serii, czyli Final Fantasy 14, zmaga się ze spadkiem liczby graczy po premierze dodatku Dawntrail i bezskutecznie próbuje odzyskać zainteresowanie dzięki różnym kolaboracjom, starszy tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Najpierw zamknięto możliwość tworzenia postaci i transferów na najpopularniejszym serwerze Asura, a teraz to samo spotkało serwer Bahamut. Zainteresowanie jest tak ogromne, że twórcy starają się powstrzymać napływ nowych graczy, co jest dość zabawne, ponieważ zwykle zabiega się o kolejnych użytkowników.