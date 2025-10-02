Final Fantasy 11 przeżywa renesans. Drugi serwer zamknięty z powodu przepełnienia

Stare MMORPG od Square Enix, czyli Final Fantasy 11 przeżywa obecnie prawdziwe oblężenie.
Choć od premiery Final Fantasy 11 minęło już ponad 20 lat to obecnie gra przeżywa niespodziewany wzrost popularności. Liczba nowych i powracających graczy rośnie tak dynamicznie, że Square Enix musiało zamknąć już drugi serwer z powodu przepełnienia.
Final Fantasy 11 przeżywa renesans
Podczas gdy nowsze MMO serii, czyli Final Fantasy 14, zmaga się ze spadkiem liczby graczy po premierze dodatku Dawntrail i bezskutecznie próbuje odzyskać zainteresowanie dzięki różnym kolaboracjom, starszy tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Najpierw zamknięto możliwość tworzenia postaci i transferów na najpopularniejszym serwerze Asura, a teraz to samo spotkało serwer Bahamut. Zainteresowanie jest tak ogromne, że twórcy starają się powstrzymać napływ nowych graczy, co jest dość zabawne, ponieważ zwykle zabiega się o kolejnych użytkowników.
Producent i reżyser Final Fantasy 11, Yoji Fujito, ogłosił, że od 9 października gracze nie będą mogli zakładać nowych postaci ani przenosić istniejących na Bahamuta. Jak wyjaśnił, serwer ten stał się drugim najliczniejszym światem gry zaraz po Asurze, a ogromny napływ nowych graczy powodował problemy z przeciążeniem.
GramTV przedstawia:
Kolejnym kandydatem do zamknięcia może być serwer Odin, który obecnie zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby graczy. Jeśli trend się utrzyma, gracze planujący rozpocząć przygodę w Final Fantasy 11 mogą chcieć założyć swoje postaci właśnie tam, zanim również zostanie on objęty restrykcjami. Biorąc jednak pod uwagę zainteresowanie, to raczej poleca się zrobić to szybciej niż później.
Choć dla graczy jest to pewne utrudnienie, dla Square Enix to “dobry problem”. Zwiększona aktywność społeczności poprawia kondycję gry i wydłuża jej żywotność. Co więcej, Final Fantasy 14 wciąż nie zakończyło swojego cyklu rajdów inspirowanych Final Fantasy 11, co może dodatkowo zachęcić kolejnych fanów do spróbowania starszego tytułu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!