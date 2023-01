Netflix kasuje kolejny hit z 2022 roku. Serial twórców Dark bez kontynuacji

Serial pod tytułem 1899 zadebiutował na platformie streamingowej Netflix w listopadzie 2022 roku. Dla wielu fanów była to ważna produkcja, ponieważ odpowiadają za nią Jantje Friese oraz Baran bo Odar, czyli twórcy trzech sezonów Dark. 1899 było ich pierwszym dużym projektem po zakończeniu wspomnianego hitu, ale, niestety, nie udało się im powtórzyć sukcesu.

Z ciężkim sercem musimy Wam przekazać, że 1899 nie zostanie odnowiony. Chcielibyśmy zakończyć tę niesamowitą podróż z 2. oraz 3. sezonem, tak, jak miało to miejsce w przypadku Dark. Czasami jednak rzeczy nie układają się tak, jak zaplanujesz. Takie jest życie. Wiemy, że rozczaruje to miliony fanów. Chcemy jednak podziękować Wam z głębi naszych serc, że byliście częścią tej wspaniałej przygody. Kochamy Was. Nigdy nie zapominajcie.