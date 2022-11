1899 nowym hitem Netflixa? Znamy wyniki oglądalności serialu

Serial 1899 zadebiutował na Netflixie w miniony czwartek. Najnowsza produkcja Barana bo Odara i Jantje Friese, twórców kultowego Dark, miała stać się nowym hitem platformy, przyciągając wielu widzów tęskniących za poprzednim ich serialem. Przez pierwsze cztery dni obecności 1899 w bibliotece serwisu serial oglądano przez 79,2 miliony godzin, zajmując drugie miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych produkcji tygodnia, przegrywając jedynie z piątym sezonem The Crown (84,3 mln godzin).

1899 – nie rozczarowało, ale również nie zachwyciło oglądalnością

Jest to wynik daleko odbiegający od premier Obserwatora (125 mln godzin), Dahmera (205,3 mln godzin), czy piątego sezonu Cobra Kai (106,7 mln godzin). Mimo to 1899 nie rozczarował i zapewnił sobie solidną oglądalność, choć na pojawienie się wśród dziesięciu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netflixa w historii nie ma co liczyć.