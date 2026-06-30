1666: Amsterdam na nowym materiale. Twórcy opowiadają o mrocznym świecie gry

Nowe fragmenty rozgrywki z 1666: Amsterdam. Zwiastun prezentuje świat i fabułę gry
W opublikowanym materiale Jean-François Boivin, współzałożyciel studia Panache Digital Games i producent wykonawczy gry, oprowadza graczy po Amsterdamie z 1666 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja zwiastuna pozwala zagłębić się w fabułę i świat 1666: Amsterdam, a także zdradza nieco więcej o rasie Zaindaris. Trailer trwa blisko 2 minuty, a całość znajdziecie na dole wiadomości.
To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, na w tym miesiącu udostępniono wersję demonstracyjną gry 1666: Amsterdam. Demo nadchodzącej produkcji Panache Digital Games wzięło również udział w ostatnim Steam Next Fest i – jak się okazuje – cieszyło się sporą popularnością.
W dniach od 15 do 22 czerwca 1666: Amsterdam wziął udział w Steam Next Fest z aktualną wersją demonstracyjną „Prologue”. Z radością informujemy, że znaleźliśmy się w pierwszej pięćdziesiątce najczęściej granych wersji demonstracyjnych festiwalu. Aby lepiej to zobrazować: w czerwcu 2026 roku na platformie Steam dostępnych było rekordowa liczba 4 931 wersji demonstracyjnych gier z różnych gatunków. Dla niezależnego studia taka widoczność ma ogromne znaczenie. Dziękujemy wszystkim, którzy zagrali, napisali recenzje, transmitowali na żywo i podzielili się swoimi wrażeniami. Każda opinia pomaga nam tworzyć lepszą grę – czytamy w komunikacie twórców.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że 1666: Amsterdam zmierza obecnie wyłącznie na komputery osobiste. Niestety data premiery gry pozostaje nieznana. Tymczasem rzućcie okiem na nowy zwiastun i dajcie znać, czy jesteście zainteresowani nadchodzącą produkcją Panache Digital Games.
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