1666: Amsterdam na nowym materiale. Twórcy opowiadają o mrocznym świecie gry

Na Summer Game Fest 2026 mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun 1666: Amsterdam, a w ręce graczy oddano wersję demo. Kampania promocyjna gry nie zwalnia tempa, a twórcy dzielą się kolejnymi szczegółami. Deweloperzy ze studia Panache Digital Games opublikowali bowiem pełną wersję materiału ze wspomnianego na początku wiadomości pokazu.

Nowe fragmenty rozgrywki z 1666: Amsterdam. Zwiastun prezentuje świat i fabułę gry

W opublikowanym materiale Jean-François Boivin, współzałożyciel studia Panache Digital Games i producent wykonawczy gry, oprowadza graczy po Amsterdamie z 1666 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja zwiastuna pozwala zagłębić się w fabułę i świat 1666: Amsterdam, a także zdradza nieco więcej o rasie Zaindaris. Trailer trwa blisko 2 minuty, a całość znajdziecie na dole wiadomości.