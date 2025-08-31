Zaloguj się lub Zarejestruj

16-latek przebrany za bohatera Resident Evil został aresztowany. Surowe prawo w Wielkiej Brytanii nie działa na jego korzyść

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/31 12:00
W Wielkiej Brytanii doszło do nietypowego zdarzenia. 16-letni cosplayer przebrany za HUNKa z serii Resident Evil został aresztowany za noszenie atrapy broni palnej w miejscu publicznym.

Do incydentu doszło 30 sierpnia w pobliżu stadionu Stamford Bridge w Londynie, gdzie rozgrywany był mecz pomiędzy Chelsea, a Fulham. Według komunikatu Metropolitan Police, “nastolatek pokazywał broń i kierował się w stronę zatłoczonego miejsca”. Chłopak najprawdopodobniej zmierzał na pobliski London Anime & Gaming Convention i miał przy sobie atrapę karabinka MP5, czyli charakterystyczną broń postaci, którą odgrywał.

Cosplay’er aresztowany z publiczne pokazywanie atrapy broni

Początkowo w mediach pojawiły się mylne doniesienia, jakoby zatrzymany planował atak, czemu policja stanowczo zaprzeczyła. Do godziny 14:30 czasu brytyjskiego nastolatek wciąż przebywał w areszcie i nie było jeszcze wiadomo, czy usłyszy zarzuty.

Choć w oświadczeniu policji podkreślono, że broń była atrapą, prawo w Wielkiej Brytanii zabrania noszenia imitacji broni w miejscach publicznych. Wyjątki dotyczą jedynie zarejestrowanych rekonstrukcji historycznych, produkcji filmowych lub teatralnych, do których wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Dodatkowo, w świetle prawa, osoby poniżej 18 roku życia nie mogą legalnie kupować atrap broni, co również może stać się podstawą do dalszych postępowań wobec nastolatka.

Wielu internautów zastanawia się, czy reakcja policji nie była przesadzona, zwłaszcza że jak wynika z komunikatów, funkcjonariusze wiedzieli, iż broń jest nieprawdziwa. Zgodnie jednak z brytyjskimi procedurami, wszystkie zgłoszenia dotyczące broni, nawet atrap, są traktowane tak, jakby chodziło o prawdziwe zagrożenie.

HUNK to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w uniwersum Resident Evil. Po raz pierwszy pojawił się w Resident Evil 2 w 1998 roku, a później w kolejnych dziewięciu odsłonach serii. Członek elitarnego Alpha Team, znany z charakterystycznej maski gazowej z czerwonymi szkłami i wojskowego hełmu, od lat fascynuje fanów swoją tajemniczością i do dziś nie ujawniono nawet jego prawdziwego imienia.

Nieco odbiegając od tematu, skoro już jesteśmy przy Resident Evil to przeczytajcie o tym jak zapowiada się najnowsza odsłona gry.

Źródło:https://gamerant.com/resident-evil-cosplayer-arrested

Tagi:

News
horror
bohaterowie
kontrowersje
cosplay
Wielka Brytania
broń
prawo
Resident Evil
cosplayerzy
bohater
policja
aresztowanie
horror psychologiczny
horror akcji
HUNK
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:06

Wielka Brytania, podobnie jak USA, to stan umysłu.




