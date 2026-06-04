13 lat później znów zagramy w niemal te same gry. Dzięki GTA 6, Raymanowi i remake’owi Assassin’s Creed można poczuć się jak w 2013 roku

Niesamowity zbieg okoliczności.

Historia zatacza koło. Po trzynastu latach Rayman ponownie zmierzy się o uwagę graczy z nową odsłoną Grand Theft Auto, a dodatkowo wróci w tym samym roku, co odświeżona wersja Assassin’s Creed 4: Black Flag. Twórcy przekonują jednak, że to wyłącznie przypadek. W 2026 roku możemy poczuć się znów jak trzynaście lat temu dzięki nowemu Raymanowi, GTA i Assassin’s Creed Ubisoft przygotowuje się do premiery Rayman Legends Retold, czyli odświeżonej wersji jednej z najlepiej ocenianych platformówek ostatnich lat. Co ciekawe, sytuacja wokół premiery gry wyjątkowo przypomina wydarzenia z 2013 roku.

Wówczas oryginalne Rayman Legends trafiło na rynek zaledwie kilka tygodni przed debiutem Grand Theft Auto 5. Teraz, trzynaście lat później, Rayman Legends Retold ponownie ma pojawić się w sprzedaży w terminie bardzo bliskim premierze GTA 6. W rozmowie z GamesRadar+ producent marki Rayman, Loïc Gounon, przyznał, że podobieństwa między sytuacją z 2013 i 2026 roku są zaskakujące, ale nie były planowane. Według niego fakt, że odświeżone wersje dawnych produkcji Ubisoftu trafiają na rynek w tym samym okresie, jest po prostu przypadkiem. Gounon zwrócił uwagę, że dodatkową ciekawostką jest również powrót Assassin’s Creed 4: Black Flag. Oryginalne Black Flag i Rayman Legends debiutowały przecież w tym samym roku, a teraz oba tytuły ponownie pojawiają się w 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Przedstawiciel Ubisoftu zaznaczył również, że sytuacja obu marek wygląda nieco inaczej. Seria Assassin’s Creed rozwijana jest równolegle poprzez nowe odsłony, które zostały już zapowiedziane lub ujawnione. W przypadku Raymana celem jest przede wszystkim ponowne zainteresowanie graczy marką i przygotowanie gruntu pod jej dalszy rozwój. Choć porównania do 2013 roku są nieuniknione, Ubisoft może liczyć na korzystniejsze okoliczności niż przed laty. Tym razem premiera Rayman Legends Retold odbędzie się w większym odstępie od nowego GTA, co powinno pomóc grze w zdobyciu większej uwagi odbiorców. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ powodzenie projektu może wpłynąć na przyszłość całej serii. Z wcześniejszych wypowiedzi twórców wynika bowiem, że sukces odświeżonego wydania może zwiększyć szanse na powstanie zupełnie nowej, trójwymiarowej odsłony przygód Raymana. Niezależnie od wyników sprzedaży trudno nie zauważyć niezwykłego zbiegu okoliczności. Po trzynastu latach Ubisoft ponownie wypuszcza Raymana niemal w tym samym okresie, co nową część GTA, a dodatkowo w roku powrotu jednego z najpopularniejszych Assassin’s Creed. Nawet sami twórcy przyznają, że trudno byłoby zaplanować taki scenariusz.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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