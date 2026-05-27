HBO może naprawić błąd filmów o Harrym Potterze. Tym razem wątek z książki nie zostanie pominięty?

Harry Potter od HBO postara się nas zaczarować już za pół roku. Nie musimy jednak czekać, bo twórcy regularnie dostarczają nam nowych kadrów.

Podobnie jest i tym razem. W sieci wylądował bowiem krótki teaser, prezentujący nieznane wcześniej ujęcia. Ważny wątek z Kamienia Filozoficznego trafi do serialu? Rzeczony teaser wyraźnie sugeruje nam, iż w serialu Harry Potter obecny będzie quidditch. Niby nic, bo w filmowej septalogii też miał on swoje moment. Jednocześnie jednak sport czarodziejów został potraktowany zdecydowanie bardziej po macoszemu niż miało to miejsce w książkowym oryginale. Weźmy np. mecz pomiędzy Gryffindorem a Hufflepuffem – w książce był to szczególny moment i to z kilku powodów. Z jednej strony spotkanie tamto sędziował Severus Snape, z drugiej zaś sam Harry szybko złapał znicz. A następnie podsłuchał jedną z ważniejszych dla całej fabuły rozmowę, w której udział brał sam Snape.

W filmie Chrisa Columbusa z 2001 roku wątek ten został praktycznie pominięty – ku rozczarowaniu fanów. Tymczasem nowy teaser pokazuje moment, w którym gracze obu wspomnianych domów wychodzą na boisko. To pozwala domniemywać, iż w tym wypadku zobaczymy książkową sekwencję. Są zresztą szanse, że ogólnie quidditch dostanie nieco więcej czasu. Serial rządzi się wszak swoimi prawami, a przede wszystkim trwa o wiele dłużej niż film. Daje to pole do tego, by pokazać inne rzeczy, które w zakończone ponad dekadę temu filmowej serii były z przyczyn budżetowych ucinane. Pozostając przy quidditchu – weźmy takie mistrzostwa świata z Czary Ognia.

Pierwszy sezon serialu Harry Potter zadebiutuje 25 grudnia 2026 roku i składać się będzie z 8 odcinków. Te opowiedzą historię znaną z książki Kamień Filozoficzny. Reżyserem będzie Mark Mylod, podczas gdy w główne role wcielą się Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) oraz Arabella Stanton (Hermione Granger). Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.


