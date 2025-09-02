Zaloguj się lub Zarejestruj

10 lat Kojima Productions. Hideo Kojima szykuje jubileuszową ucztę dla fanów

Patrycja Pietrowska
2025/09/02 07:30
0
0

Kojima Productions obchodzi dekadę istnienia.

Szykuje się kolejne wydarzenie dla miłośników twórczości Hideo Kojimy. Studio Kojima Productions ogłosiło obchody dziesiątej rocznicy, które odbędą się pod nazwą Beyond the Strand. Event zaplanowano na 23 września.

Kojima Productions obchodzi 10-lecie. Beyond the Strand już we wrześniu

Głównym celem Beyond the Strand ma być zarówno uczczenie dekady pracy studia, jak i przedstawienie pierwszego spojrzenia na przyszłe projekty. Sam Hideo Kojima będzie gospodarzem tej ceremonii, która potrwa około 2,5 godziny. Planowane są również występy gości specjalnych.

Kojima Productions potwierdziło, że Beyond the Strand będzie transmitowane na żywo, jednak szczegóły zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, bliżej daty wydarzenia. Zainteresowani mogą zatem odnotować datę 23 września w kalendarzu i oczekiwać na pokaz.

KOJIMA PRODUCTIONS ogłosiło Beyond The Strand, wydarzenie celebrujące 10-lecie studia KOJIMA PRODUCTIONS. Gospodarzem imprezy będzie Hideo Kojima, a w programie przewidziano udział specjalnych gości oraz zapowiedzi przyszłych projektów. Beyond The Strand odbędzie się we wtorek, 23 września 2025 roku, w TOHO Cinemas Roppongi Hills w Tokio, Japonia. – czytamy na stronie Kojima Productions.

Źródło:https://gamingbolt.com/death-stranding-studio-announces-tenth-anniversary-celebration-event-on-september-23

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

