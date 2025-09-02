10 lat Kojima Productions. Hideo Kojima szykuje jubileuszową ucztę dla fanów

Szykuje się kolejne wydarzenie dla miłośników twórczości Hideo Kojimy. Studio Kojima Productions ogłosiło obchody dziesiątej rocznicy, które odbędą się pod nazwą Beyond the Strand. Event zaplanowano na 23 września.

Kojima Productions obchodzi 10-lecie. Beyond the Strand już we wrześniu

Głównym celem Beyond the Strand ma być zarówno uczczenie dekady pracy studia, jak i przedstawienie pierwszego spojrzenia na przyszłe projekty. Sam Hideo Kojima będzie gospodarzem tej ceremonii, która potrwa około 2,5 godziny. Planowane są również występy gości specjalnych.