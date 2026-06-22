1 miliard dolarów w godzinę. Prognozy przed startem preorderów GTA 6

Rozpoczął się tydzień, w którym rusza przedsprzedaż Grand Theft Auto 6. Oczekiwania i napięcie rosną.

Rośnie też ciekawość w kwestii tego, o jak ogromnej skali sukcesie będzie mowa. Od liczb może się zakręcić w głowie. 1 miliard dolarów w zaledwie godzinę? Już teraz można być pewnym, że Grand Theft Auto 6 przed premierą pobija kilka branżowych rekordów. Niedawno znany dziennikarz, Tom Henderson, w podcaście Insider Gaming wyraził przekonanie, że nadchodzący hit Rockstar Games bez problemu będzie w stanie w zaledwie kilka godzin znaleźć 12-14 milionów nabywców. Już samo to robi potężne wrażenie, bo przecież dla niektórych produkcji liczby te są nieosiągalne w żadnym momencie cyklu ich życia. Tymczasem nowe GTA z takiego pułapu miałoby dopiero startować. Czy zatem możemy przewidywać potężny 1 miliard zarobku na przestrzeni kilku godzin po rozpoczęciu sprzedaży preorderów?

Henderson nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości: To wielkie wydarzenie kulturowe. GTA 5 zarobiło miliard w trzy dni, prawda? Ta gra zarobi miliard w ciągu godziny. Bez problemu.

GramTV przedstawia:

Takie prognozy zdecydowanie nie dziwią. Nie są one zresztą tymi najbardziej optymistycznymi, bo dopiero co jeden z analityków wysnuł tezę o 46 milionach kopii w dniu premiery. Z drugiej strony inne szacunki mówią o tym, że Rockstar i Take-Two na potrzeby GTA 6 mogły wydać nawet od 1 do nawet 1,5 miliarda dolarów. Skala projektu jest zatem ogromna, tak jak i ogromna będzie sprzedaż wymagana do tego, by twórcy nie tylko odzyskali włożone pieniądze, ale także zarobili. Chociaż z tym nie powinno być problemu. Wszak nawet wcześniejsze “przecieki” wystarczyły, by akcje wydawcy GTA poszły o kilka punktów procentowych w górę. Nic to – czekamy do 25 czerwca 2026 roku, bo to właśnie wtedy przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 zostanie uruchomiona. Premiera gry powinna zaś nastąpić 19 listopada 2026 roku – wtedy swoje wersje otrzymają posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Pozostali zaś, w tym PC-owcy, przynajmniej na razie, będą musieli obejść się smakiem.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

