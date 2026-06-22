1 miliard dolarów w godzinę. Prognozy przed startem preorderów GTA 6

Rozpoczął się tydzień, w którym rusza przedsprzedaż Grand Theft Auto 6. Oczekiwania i napięcie rosną.
Rośnie też ciekawość w kwestii tego, o jak ogromnej skali sukcesie będzie mowa. Od liczb może się zakręcić w głowie.
1 miliard dolarów w zaledwie godzinę?
Już teraz można być pewnym, że Grand Theft Auto 6 przed premierą pobija kilka branżowych rekordów. Niedawno znany dziennikarz, Tom Henderson, w podcaście Insider Gaming wyraził przekonanie, że nadchodzący hit Rockstar Games bez problemu będzie w stanie w zaledwie kilka godzin znaleźć 12-14 milionów nabywców. Już samo to robi potężne wrażenie, bo przecież dla niektórych produkcji liczby te są nieosiągalne w żadnym momencie cyklu ich życia. Tymczasem nowe GTA z takiego pułapu miałoby dopiero startować. Czy zatem możemy przewidywać potężny 1 miliard zarobku na przestrzeni kilku godzin po rozpoczęciu sprzedaży preorderów?
Henderson nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości:
To wielkie wydarzenie kulturowe. GTA 5 zarobiło miliard w trzy dni, prawda? Ta gra zarobi miliard w ciągu godziny. Bez problemu.
Nic to – czekamy do 25 czerwca 2026 roku, bo to właśnie wtedy przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 zostanie uruchomiona. Premiera gry powinna zaś nastąpić 19 listopada 2026 roku – wtedy swoje wersje otrzymają posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Pozostali zaś, w tym PC-owcy, przynajmniej na razie, będą musieli obejść się smakiem.