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1 miliard dolarów w godzinę. Prognozy przed startem preorderów GTA 6

Maciej Petryszyn
2026/06/22 17:00
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Rozpoczął się tydzień, w którym rusza przedsprzedaż Grand Theft Auto 6. Oczekiwania i napięcie rosną.

Rośnie też ciekawość w kwestii tego, o jak ogromnej skali sukcesie będzie mowa. Od liczb może się zakręcić w głowie.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

1 miliard dolarów w zaledwie godzinę?

Już teraz można być pewnym, że Grand Theft Auto 6 przed premierą pobija kilka branżowych rekordów. Niedawno znany dziennikarz, Tom Henderson, w podcaście Insider Gaming wyraził przekonanie, że nadchodzący hit Rockstar Games bez problemu będzie w stanie w zaledwie kilka godzin znaleźć 12-14 milionów nabywców. Już samo to robi potężne wrażenie, bo przecież dla niektórych produkcji liczby te są nieosiągalne w żadnym momencie cyklu ich życia. Tymczasem nowe GTA z takiego pułapu miałoby dopiero startować. Czy zatem możemy przewidywać potężny 1 miliard zarobku na przestrzeni kilku godzin po rozpoczęciu sprzedaży preorderów?

Henderson nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości:

To wielkie wydarzenie kulturowe. GTA 5 zarobiło miliard w trzy dni, prawda? Ta gra zarobi miliard w ciągu godziny. Bez problemu.

GramTV przedstawia:

Takie prognozy zdecydowanie nie dziwią. Nie są one zresztą tymi najbardziej optymistycznymi, bo dopiero co jeden z analityków wysnuł tezę o 46 milionach kopii w dniu premiery. Z drugiej strony inne szacunki mówią o tym, że Rockstar i Take-Two na potrzeby GTA 6 mogły wydać nawet od 1 do nawet 1,5 miliarda dolarów. Skala projektu jest zatem ogromna, tak jak i ogromna będzie sprzedaż wymagana do tego, by twórcy nie tylko odzyskali włożone pieniądze, ale także zarobili. Chociaż z tym nie powinno być problemu. Wszak nawet wcześniejsze “przecieki” wystarczyły, by akcje wydawcy GTA poszły o kilka punktów procentowych w górę.

Nic to – czekamy do 25 czerwca 2026 roku, bo to właśnie wtedy przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 zostanie uruchomiona. Premiera gry powinna zaś nastąpić 19 listopada 2026 roku – wtedy swoje wersje otrzymają posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Pozostali zaś, w tym PC-owcy, przynajmniej na razie, będą musieli obejść się smakiem.

Źródło:https://tech4gamers.com/gta-6-1-billion-pre-orders/

Tagi:

News
sprzedaż gier
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Rockstar Games
sprzedaż
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Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
zarobki
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
7
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:16
Veruson napisał:

Pewnie 25 wraz z pre-orderami będzie kolejny trailer to zobaczysz grę.

Pewnie zobaczę materiał promocyjny promujący grę :) Trailery do CP2077 też pokazywały cuda na kiju. Preorderów nie lubię, ale to chyba widać :)

Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 17:58
Silverburg napisał:

Tak było do tej pory, ale od ostatniej premiery minęło ponad 10 lat, a w tym czasie trochę syfu wypłynęło na ich temat. Także kto wie, co przygotowali. Ja po prostu nie lubię płacić za totalne niespodzianki, a tutaj to serio nie wiemy nic poza nazwą i trailerem, który nie pokazuje samej gry.

wolff01 napisał:

Akurat Rockstar to chyba jedna z ostatnich firm które jeszcze "dowożą" kompletne produkty. Pamiętam że kupowałem RDR 2 na premierę i to była naprawdę solidnie dopieszczona gra.

Bardziej obawiam się czy nie stracili "zęba" i czy gra nie będzie ugrzeczniona lub co gorsze... jednostronnie upolityczniona.

Pewnie 25 wraz z pre-orderami będzie kolejny trailer to zobaczysz grę.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:28
wolff01 napisał:

Akurat Rockstar to chyba jedna z ostatnich firm które jeszcze "dowożą" kompletne produkty. Pamiętam że kupowałem RDR 2 na premierę i to była naprawdę solidnie dopieszczona gra.

Bardziej obawiam się czy nie stracili "zęba" i czy gra nie będzie ugrzeczniona lub co gorsze... jednostronnie upolityczniona.

Tak było do tej pory, ale od ostatniej premiery minęło ponad 10 lat, a w tym czasie trochę syfu wypłynęło na ich temat. Także kto wie, co przygotowali. Ja po prostu nie lubię płacić za totalne niespodzianki, a tutaj to serio nie wiemy nic poza nazwą i trailerem, który nie pokazuje samej gry.




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