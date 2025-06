IO Interactive szykuje wielki pokaz gier. Nie zabraknie 007 First Light i świętowania 25-lecia Hitmana

007 First Light, Hitman i więcej – co pokaże IO Interactive podczas prezentacji

Głównym punktem programu ma być projekt osadzony w uniwersum Jamesa Bonda, znany jako 007 First Light. Poza nowościami dotyczącymi wspomnianej produkcji, czerwcowy IO Interactive Showcase posłuży również do uhonorowania 25-letniej historii studia z marką Hitman. W ramach obchodów jubileuszu zapowiedziano prezentację nowej zawartości, która trafi do gry Hitman World of Assassination.