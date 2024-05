Zgłupieć jak Microsoft. Tak niszczy się lata odbudowy marki

Przez ostatnie kilka lat intensywnie śledziłem i opisywałem to co dzieje się wokół Microsoftu - przede wszystkim rozwój Game Passa, przejęcia studiów czy pomysły na odbudowę marki Xbox. Wielokrotnie robiłem to z niekrytym optymizmem, bo podobało mi się to jak Phil Spencer odmienia markę, którą drastycznie osłabił Don Mattrick. Mamy jednak początek maja 2024 rok i coś we mnie pękło. Mimo że jesteśmy miesiąc od kolejnej dużej prezentacji gier, co do której mam duże oczekiwania, po prostu brakuje mi siły do dalszego optymizmu względem Microsoftu. Pewne cięcia etatów były do przeżycia, bo to jednak coś co dotyka całą branżę. Czymś zupełnie innym jest jednak zamykanie studiów. W dodatku takich.

Jestem ciekawy ile “ważyły” w wartej 7,5 mld dolarów transakcji przejęcia ZeniMax Media takie studia jak Tango Gameworks czy Arkane Austin. Zwłaszcza ta pierwsza ekipa, jedyna jaką Microsoft miał w Japonii. Dzisiaj wiemy, że te pieniądze poszły do kosza. Początek tego tygodnia to kompletnie niespodziewane zamknięcie czterech ekip. Na początku spróbuję wykazać się maksymalną wyrozumiałością. Biznes to biznes. Można robić fajne gry, ale opinią graczy czy średnią ocen na Metacritic nie można płacić pensji pracownikom. Realia są bezlitosne. Trzeba to powtarzać, bo wydaje mi się, że gracze często zapominają o tym. Spójrzmy więc czy tak źle było w czterech wspomnianych zespołach. Roundhouse Studios nigdy nic samodzielnie nie stworzyło, a ostatnio pomagało przy Redfall. Ich może najmniej szkoda, ale uczciwie trzeba przyznać, że studio nie zostało zamknięte, a przyłączone do ZeniMax Online. Alpha Dog z kolei znane było z gier mobilnych, głównie Mighty DOOM. Początkowo gra cieszyła się przyzwoitym zainteresowaniem, ale szybko ono stopniało. Arkane Austin to z kolei duży cios. Teoretycznie, bo w praktyce studio odpowiadało głównie za Prey i Redfall. Pierwsza gra była udana, druga niekoniecznie. Oczywiście artystycznie, bo finansowo były to dwie wtopy. Ta ostatnia na Steamie zrobiła tylko 2,5 mln dolarów przychodu (via Gamalytic). Tyle co nic.

Wbrew pozorom zamknięcie Arkane Austin nie jest wcale takie nieuzasadnione. Gry typu immersive sim nie są szczególnie popularne (mimo wokalnej grupy fanów). Jeśli też ktoś zbudował pozycję Arkane to francuski oddział, który dalej pracuje nad grą Blade. Zespół w Teksasie od początku nie miał szczęścia i sukcesów. W sumie gdyby na tym zakończyły się zwolnienia to cała sprawa nie byłaby aż tak głośna. Niestety Microsoft zdecydował się zamknąć jeszcze Tango Gameworks. To już rzecz, która dla mnie wykracza poza jakąkolwiek logikę. Oczywiście Hi-Fi Rush nie był gigantycznym hitem sprzedażowym. Wg Gamalytic przychód ze Steama to tylko 14 mln dolarów. Ghostwire: Tokyo też spektakularne nie było (ten projekt był moim zdaniem sporym błędem studia). Mimo wszystko spójrzmy na dwa ważne fakty - Microsoft nigdy nie był mocny w Japonii i wreszcie miał tam studio oraz Xbox od dawna nie miał imponującej gry na wyłączność, a taką stało się bardzo wysoko oceniane Hi-Fi Rush. Co więcej, po całym zamieszaniu Matt Booty przyznał na spotkaniu z pracownikami, że firma potrzebuje “mniejszych gier, które zapewnią prestiż i nagrody”. To jest jakaś aberracja. Może Microsoft potrzebuje lepszych liderów, a nie oszczędności na utalentowanym studiu?