Zabójcy dobrych serii, czyli gry które zniszczyły swoją franczyzę - ranking TOP 10

Z markami w świecie grach jest tak, że raz na jakiś czas coś wypada z łask. Czasami powodem jest zmiana trendu na rynku, innym razem wyczerpanie tematu. Gorzej kiedy źródłem problemu jest jakaś bardzo nieudana część. Dzisiaj porozmawiamy na ten temat.

Poniższy ranking zawiera listę dziesięciu gier, które zabiły franczyzę. Taką, która cieszyła się zainteresowaniem. Skupiamy się więc na tych produkcjach, które swoją jakością mocno przyczyniły się do upadku marki, a nie tylko były kolejną słabszą odsłoną z rzędu. Czasami można więc odnieść wrażenie, że lepiej aby nigdy nie powstały.

10. Command & Conquer 4: Tiberian Twilight

Kto jeszcze pamięta kultowe Command & Conquer? Dla młodszych fanów RTS-ów może to być już tylko znana z opowieści legenda. Jej premiera miała miejsce aż 12 lat temu. Już wtedy marka mocno zwalniała, w czym pomógł ówczesny spadek popularności strategii. Niestety jakość Tiberian Twilight nie pomagała. Na Metacritics gra doskoczyła do poziomu marnych 64%. Za tym poszła mizerna sprzedaż. W takich sytuacjach EA jest bezwzględne. Trudno powiedzieć, że jakość gry była jedynym problemem czy czasem do wtopy nie doprowadził niesprzyjający klimat wokół gatunku. Tego już się nigdy nie przekonamy. Nie da się jednak ukryć, że od 2010 roku jedyne co otrzymaliśmy z kultowej i bardzo popularnej niegdyś serii Command & Conquer to mały remaster pierwszej odsłony.

9. Motorstorm: Apocalypse

Start PlayStation 3 nie był zbyt dobry, ale akurat Motorstorm był bardzo chwalony. Gra miała na siebie pomysł i, klasycznie dla tytułów na wyłączność od Sony, świetną grafikę. Wydawało się więc, że marka na długo zostanie na rynku i stanie się jednym z ulubieńców wśród miłośników konsol japońskiej korporacji. Przyszedł jednak 2011 rok i premiera Apocalypse. Gra wybitna nie była, ale też można było znaleźć w niej sporo przyjemności. Pech chciał, że tuż przed premierą doszło do ogromnego trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Na tym tle gra z akcją w zniszczonym mieście wygląda minimum niezręcznie. Sony w pośpiechu przekładało premierę i wstrzymywało kampanię marketingową. Całe zamieszanie i skasowanie wielu działań promocyjnych spowodowały, że gra nie odniosła sukcesu. Brak czegoś ekstra jeśli chodzi o jakość nie pomógł. Kolejnego Motorstorma już więc nie było. Nie ukrywajmy, Sony przydałaby się dzisiaj taka marka w portfolio.

8. Prince of Persia

Jeden z najlepszych rebootów i jedna z najbardziej niedocenionych gier 2008 roku w jednym. Dlaczego więc Prince of Persia zabiło markę na lata? Powodów jest bardzo dużo. Po pierwsze, nie każdemu podobało się nowe podejście do serii. Grze oberwało się też za kontrowersyjne DLC, które wg kampanii marketingowej oferowało “prawdziwe zakończenie”. Nie trzeba zaangażować do myślenia wielu neuronów aby wiedzieć, że takie określenie nie zostanie dobrze odebrane. Nie powinien więc dziwić brak spektakularnego wyniku finansowego. Do tego dochodzi jeszcze jeden problem, o którym wielu zapomina. Ubisoft nie ma 100% praw do marki Prince of Persia, tylko dzieli je z Jordanem Mechnerem, twórcą oryginału. To spowodowało, że na bazie sprawdzonej mechaniki powstało nowe IP - świeże i w pełni kontrolowane przez francuskiego wydawcę. Prince of Persia z 2008 roku zabiło więc markę pokazując Ubisoftowi, że znacznie lepiej w pełni skupić się na Assassin’s Creed.