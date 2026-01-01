Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w styczniu i nowym roku

Rozpoczął się nowy rok i chociaż codziennie dawka darmowych gier od Epic Games Store zmierza do końca, to sklep nadal będzie kontynuować rozdawanie cotygodniowych prezentów w najbliższych dwunastu miesiącach. Swoje propozycje z pewnością dorzuci Steam, a także Lenovo. Wiele świetnych tytułów będzie można sprawdzić za sprawą usług abonamentowych, w tym Xbox Game Pass oraz Amazon Luna. Nie zabraknie także nowości w grach z segmentu free-to-play. To będzie kolejny udany rok dla graczy na PC, którzy skorzystają z wielu darmowych ofert. Sprawdźcie więc, jakie gry za darmo będzie można ograć w styczniu nowego roku.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Darmowa gra: od 1 stycznia do 8 stycznia (Epic Games Store)

This War of Mine: 7 stycznia (Legion Gaming Community)

Tajemnicza gra: 21 stycznia (Legion Gaming Community)

OFERTY STAŁE