IEM Kraków i stan esportu w 2025 roku - wywiad z Michałem "Carmaciem" Blicharzem

O tym, że Intel Extreme Masters przenosi się z Katowic do Krakowa już wiemy i trzeba powiedzieć, że sama informacja wywołała dość duże poruszenie nie tylko wśród polskich fanów esportu, ale również i na świecie. Czego by nie mówić, to te wszystkie lata w “Spodku” to spektakularne triumfy i trudne do przełknięcia porażki największych drużyn esportowych. To wygrana Virtus.pro podczas EMS One w 2014 roku oraz ogromne problemy w 2020 roku wywołane pandemią.