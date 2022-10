Wyprawa na Northrend - wrażenia świeżaka z WoW: Wrath of the Lich King Classic

Powroty bywają bolesne, ale w przypadku Wrath of the Lich King Classic to powrót nie tylko do najpiękniejszych czasów World of Warcraft, ale i również przeszłości MMORPG.

Za każdym razem, gdy ktoś mi mówi Northrend lub Wrath of the Lich King, to przeszywa mnie dreszcz po plecach i jakieś dziwne zimno uderza w środku… Tak, pamiętam co tam się wydarzyło. Tak właściwie to powinienem być martwy – Muradin, 2022 r…. jednak żywy.

No dobra, żarty na bok. Moich prób wejścia do świata World of Warcraft było przez ostatnie lata kilka i każda z nich wypadała lepiej lub gorzej. Wiele razy próbowałem zaczynać grę na kontach starterowych, nawet po zakupie Battlechest lata temu udało m się pograć te 30 dni dostępne w pakece, ale koniec końców za każdym razem, gdy możliwości się kończyły, to i ja kończyłem zabawę. Tym bardziej, że wraz z każdym kolejnym dodatkiem do głównego World of Warcraft wiele innych elementów również zaliczało zmianę, a ja wewnętrznie czułem, że pewne wydarzenia bezpowrotnie mnie omijają.

Dlatego też pojawiła się opcja zagrania w World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic odebrałem ją raczej jako wyprawę do skansenu oraz możliwość sprawdzenia tego, ile się ogólnie pozmieniało w sieciowych masówkach na przestrzeni bagatela 14 lat. Jakby nie patrzeć wiele MMORPGów zastąpiły gry usługi, a na rynku w wielu przypadkach przetrwali najsilniejsi przedstawiciele gatunku. Dlatego tym bardziej zaskakuje fakt, że WoW nadal jest silny mimo różnych perypetii oraz faktu, że mimo wszystko dla wielu największą barierą wejścia w ten świat jest… abonament. Nawet, jeśli w ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się chociażby Final Fantasy XIV stawiające na podobny model finansowania.

Mała adnotacja przed rozpoczęciem mojego wywodu:

Jeśli spodziewacie się w tym miejscu fachowej recenzji World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, to musicie szukać gdzieś indziej. To raczej mój zbiór przemyśleń na temat tego, co zobaczyłem w ciągu niecałych 30 dni spędzonych z prawdopodobnie (tak mówią fani) najlepszym dodatkiem do kultowego World of Warcraft. Trochę porównań z tym, co w międzyczasie widziałem również w głównym WoWie, ale także do przyzwyczajeń gamingowych kogoś, kto oprócz gier do recenzji gra również w wiele innych tytułów. Również tych będących grami usługami.

Co prawda będę starał się odpowiedzieć na pytanie czy warto dzisiaj wrócić do Classica i co najważniejsze – czy nowi gracze w World of Warcraft mogą sięgnąć po niego bez obaw, że nie będą w stanie okiełznać legendarnej gry MMO. Jednakże nie będzie to analiza z prawdziwego zdarzenia, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jest cała masa osób, zarówno po stronie Hordy jak i Przymierza, które zrobiłyby to zdecydowanie lepiej i rzetelniej.