Wybierz mądrze: łapanie przestępców czy ucieczka z więzienia – polskie gry w lipcu

Nie ma wątpliwości, że rodzimi producenci gier nie wybrali się w lipcu na urlopy. Liczba premier była ogromna, chociaż zdecydowana większość to drobnica. Wśród największych tytułów było więc kilka symulatorów, minimum dwa ciekawe indyki oraz oczywiście samodzielny dodatek do RoboCopa.

Wysypało nam polskimi wyścigami w tym roku. Po #DRIVE Rally oraz JDM kolejną produkcję z tego gatunku jest The Karters 2. Może peak graczy na premierę nie był zbyt duży, ale sprzedaż utrzymuje się na przyzwoitym poziomie. To nam pokazuje, że w tej produkcji, zwłaszcza przy dobrych opiniach graczy, jest spory potencjał. Jeśli więc brakuje Wam Mario Kart na PC, koniecznie rzućcie okiem na The Karters 2. Gra jeszcze będzie rozwijana, a więc warto będzie mieć ją na oku.

Chwilę po premierze wydawało się, że RockGame (od jakiegoś czasu jedna z ciekawszych spółek w grupie PlayWay) będzie mieć kolejny hit, zwłaszcza że mówimy o wczesnym dostępie. Niestety Saloon Simulator zaczął dosyć szybko tracić graczy, przez co sprzedaż mocno spadła. Obecnie gra znajduje się w okolicach tysięcznego miejsca w steamowych bestsellerach. Jak jednak wspomniałem, to dopiero Early Access, a więc dobry rozwój może zaowocować udanym i dochodowym symulatorem.

Wyjście z wczesnego dostępu polskiego survivora okazało się przyzwoite. Sprzedaż nie powala na kolana, ale patrząc po liczbie graczy, widać że wielu z nich postanowiło wrócić do świata Achillesa. Dobrze wyglądają też oceny. Dla toruńskiego dewelopera teoretycznie to mogłoby być za mało, aby komfortowo tworzyć kolejne gry, ale z pomocą przyszła niedawna umowa z Flying Wild Hog, które zatrudniło zespół do pomocy przy kolejnym projekcie.

Zaskakująco udana premiera, bo nie poprzedzała jej większa kampania promocyjna (nawet jak na realia budżetówki). Mimo wszystko gracze ciepło przyjęli symulator ucieczki z więzienia. Zwrot z tej inwestycji jest całkiem imponujący, bo znane do tej pory z mobilek Digital Melody wydało na tę grę tylko 50 tysięcy złotych. To też podobna sytuacja co w zeszłym miesiącu z Crime Simulator – początek nie sugerował czegoś dużego, ale z dnia na dzień graczy przybywało. Nie będzie to jedna z największych polskich premier, ale jak na ten budżet wygląda to ciekawie.

RoboCop wraca, ale nie w formie pełnoprawnego sequela, a samodzielnego dodatku. Na świeżość w oprawie wizualnej i mechanikach nie ma co liczyć. Nowością względem podstawki jest niestety stan techniczny, który jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Unfinished Business nadal daje dużo frajdy ze strzelania, ale Teyon nie powinien wydawać gry z tyloma babolami. Do tego pomysł z umieszczeniem akcji praktycznie w całości w jednym wieżowcu nie był moim zdaniem najlepszy, bo negatywnie wpłynął na różnorodność rozgrywki. Mimo wszystko, jeśli ktoś ceni sobie podstawkę, w samodzielny dodatek też powinien zagrać.

Spore rozczarowanie. Twórcy The Tenants obiecywali przytulną grę strategiczną z oprawą wizualną inspirowaną twórczością słynnego studia Ghibli. Niestety problemem okazały się błędy, które nie przystoją nawet we wczesnym dostępie. Gracze dostrzegają spory potencjał, ale jednocześnie odbijają się przez liczne niedoróbki. Warto więc zapamiętać Hotel Galactic, chociaż z zakupem należy wstrzymać się do czasu pojawienia się kilku łatek.

Oceny na Steam: 42%

Sprzedaż na Steamie: 123 tys. $ przychodu, 3,9 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 378

Platformy: PC

Last Report

Monopixel Games

Spora, może nawet największa niespodzianka miesiąca, przynajmniej jeśli chodzi o scenę niezależną. Pod pixelową grafiką kryje się mroczny horror o strażniku w parku krajobrazowym, który rutynowo przeglądając nagrania natrafia na coś dziwnego. Co konkretnie, to już musicie odkryć samodzielnie. Last Report poradziło sobie całkiem nieźle i mimo że sprzedaż już siadła, dla indie dewelopera taki wynik jest całkiem niezły. Jeśli więc szukacie czegoś oryginalnego i nieoczywistego, to jest tytuł, którym powinniście się zainteresować.

Oceny na Steam: 90%

Sprzedaż na Steamie: 120 tys. $ przychodu, 32 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 368

Platformy: PC

FUMES (wczesny dostęp)

FUMES team

Kolejny indyk, ponownie z dobrym wynikiem, również z pixelową grafiką, ale za to zupełnie inną tematyką. W FUMES wsiadamy do uzbrojonego w broń pojazdu i w otoczce rodem z Mad Maxa eliminujemy kolejnych przeciwników oraz bossów. Twórcy mocno podkreślają, że to retro rozgrywka dla tych, którzy tęsknią za dawnymi czasami. Mimo że to wczesny dostęp, graczom bardzo spodobała się taka forma rozgrywki. Jest tutaj potencjał na dalszy rozwój i ciekawą, pełną wersję. Wynik sprzedażowy może nie powala na kolana, ale pamiętajmy, że to gra wydana w ostatni poniedziałek.

Oceny na Steam: 97%

Sprzedaż na Steamie: 95 tys. $ przychodu, 7,8 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 512

Platformy: PC

Boxing Underdog

Monologic Games

Po udanej premierze Cave Crave mamy kolejną polską grę na VR, która dobrze radzi sobie na tym trudnym rynku. Boxing Underdog długo był przekładany, ale jak już wyszedł, zdobył dobre oceny. Gracze chwalą oprawę wizualną oraz tryb wieloosobowy. Deweloper podkreśla, że to wczesny dostęp i będzie jeszcze intensywnie ulepszać swoją grę. Nie przeszkadza to w uzyskaniu wysokich miejsc na listach bestsellerów w sklepie Oculusa. Niestety przez brak dokładnych danych ciężko ocenić skalę przychodów. Mimo wszystko wygląda to bardzo dobrze.

Oceny na Meta Store: 4,1/5

Platformy: Oculus VR

Bum: Revenge (wczesny dostęp)

Patologgia Interactive

Mieliśmy już jeden polski symulator bezdomnego, czyli Bum Simulator. Kolejny jeszcze mocniej próbuje żerować na kontrowersji i emocjach. W Bum: Revenge mamy więc kooperację, bójki, wyzwiska, kradzieże i wiele innych, nielegalnych atrakcji. Będzie też pijaństwo, uzależnienie od narkotyków i sporo polskich akcentów. To zapewniło grze w miarę sporą popularność, zwłaszcza jak na produkcję, która zadebiutowała kilka dni temu. Mieszane oceny na Steamie mogą być jednak problemem w budowaniu większej popularności.

Oceny na Steam: 50%

Sprzedaż na Steamie: 79 tys. $ przychodu, 6,5 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 401

Platformy: PC

Gold Gold Adventure Gold (wczesny dostęp)

Can Can Can a Man

Rzutem na taśmę w lipcu wyszło też Gold Gold Adventure Gold, którego twórcy mieli problem ze źle ustawioną godziną premiery, przez po ich gra nie ruszyła o wyznaczonej porze. Zostawmy to jednak i skupmy się na najważniejszym, a więc samej produkcji, która jest bardzo nietypowym city builderem. Oprócz ślicznej oprawy wizualnej i nietypowej jak na gatunek perspektywy, mamy też wielkie potwory, którymi możemy się zaopiekować. Wszystko po to, aby zbierać złoto. Na razie jest to tylko wczesny dostęp, ale opinie graczy są pozytywne. Sprzedaż nie powala na kolana, ale widać w tej grze sporo uroku. Warto się zainteresować.

Oceny na Steam: 77%

Sprzedaż na Steamie: 54 tys. $ przychodu, 3 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 203

Platformy: PC

Dust Raiders

Vixa Games / Games Operators

Kolejna atrakcja dla miłośników Mad Maxa, ale tym razem z bardziej strategiczną rozgrywką. Niestety odmienna jest też jakość. Dust Raiders to nowa produkcja ekipy Vixa Games, która w zeszłym roku dała nam ciekawe Edge of Sanity. Niestety tym razem zespół nie podołał i dostarczył zdecydowanie zbyt mało wartości. Projekt będzie miał olbrzymi problem, aby zwrócić koszty.

Oceny na Steam: 61%

Sprzedaż na Steamie: 52 tys. $ przychodu, 4,2 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 183

Platformy: PC

Inkborn

Acram Digital

Mix roguelike i karcianki to dokładnie to, co uwielbia współczesny rynek gier niezależnych. Jak do tego dodamy “papierową” oprawę wizualną rodem z Hellcarda, powinniśmy otrzymać minimum ciekawy tytuł. Taki też może być Inkborn, który zadebiutował na sam koniec miesiąca. Póki co jednak zainteresowanie jest stosunkowo małe, co nie wróży zbyt dobrze na przyszłość. Może jednak z czasem twórcy się odbiją. Rzadko, ale jednak zdarzały się takie sytuacje.

Oceny na Steam: 81%

Sprzedaż na Steamie: 10 tys. $ przychodu, 600 kopii

Peak graczy na Steamie: 65

Platformy: PC

Blacksmith: Ignite the Forge

Floodgate Crew / Awaken Realms

Za sprawą Tainted Grail: The Fall of Avalon obecnie Awaken Realms jest na fali wznoszącej. Blacksmith: Ignite the Forge tego nie zmieni, a na pewno nie na plus. Wydaje mi się, że dzisiaj już tego wydawcę takie projekty nie interesują, ale kiedyś podpisało się umowę i trzeba to wydać. Nic więc dziwnego, że tym przeciętnym połączeniem symulatora, strategii i auto-battle nie zainteresowało się wiele osób. Szybko zapomnimy o tym tytule, ale ze względu na Awaken Realms muszę go wspomnieć.

Oceny na Steam: 68%

Sprzedaż na Steamie: 16 tys. $ przychodu, 1,9 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 111

Platformy: PC

Pozostałe, drobne premiery lipca: