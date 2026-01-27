Grając w Tainted Grail uważajcie na tę żabę. Nie warto ją głaskać

Boleśnie przekonali się o tym gracze. To prowokacja od twórców?

Jak wiemy, Tainted Grail to rozbudowane RPG akcji osadzone w mrocznej, arturiańskiej wizji świata. Co ważne, gra została stworzona przez polskie studio Questline. Produkcja stawia na swobodną eksplorację, nieliniowość i atmosferę ciągłego zagrożenia, przez co bywa porównywana do Skyrima w znacznie bardziej ponurym wydaniu. Gra niedawno przekroczyła próg miliona sprzedanych egzemplarzy, a towarzysząca temu przecena wyraźnie zwiększyła liczbę nowych graczy.

Uwaga na żaby w Tainted Grail: The Fall of Avalon

Jednym z najmocniej chwalonych elementów Tainted Grail jest projekt świata – pełnego sekretów, dziwnych postaci i nieoczywistych interakcji. Twórcy regularnie nagradzają dociekliwość, ale równie często bezlitośnie karzą brak ostrożności. Najlepszym przykładem tej filozofii jest spotkanie z potworem znanym jako Croakmaw. Zwróciło na to uwagę cooldown.pl.