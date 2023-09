Wróciły zwolnienia i zamykanie studiów. Czarne chmury zbierają się nad branżą?

Co jest powodem tak drastycznej hipotezy? Zacznijmy od tego, że mniej więcej od początku 2019 roku w branży gier dochodzi do ogromnych, często wielomiliardowych inwestycji w nowe studia deweloperskie. Rekordy bił Microsoft kupując ZeniMax Media oraz Activision-Blizzard. Ogromne kwoty pojawiły się na rynku mobilnym, gdzie właścicieli zmieniły takie firmy jak Zynga, Rovio, Glu Mobile czy Scopely. Do tego liczne inwestycje Sony, Embracer Group czy Electronic Arts. W ostatnich miesiącach widać jednak odwrócenie trendu. Przede wszystkim mniej jest dużych przejęć (chociaż nadal regularnie ktoś kogoś kupuje). Do tego wszystkiego pojawiło się wiele informacji o zwolnieniach. Spójrzmy na to kto w ostatnich kilku tygodniach żegnał się z częścią załogi.

BioWare

Gearbox Publishing

CD Projekt

Relic Entertainment

Blackbird Interactive

Rainbow Studios

Ascendant Studios

Beamdog

GramTV przedstawia: Powody są różne. CD Projekt ciągle reorganizuje się. Blackbird Interactive prawdopodobnie nie siedzi już na lukratywnym kontrakcie z Mojang (Minecraft Legends), a Ascendant Studios zaliczyło nieudaną sprzedażowo premierę Immortals of Aveum. Tych kilka przykładów to jednak nieco za mało, aby mówić o trudnych czasach. Zresztą nawet w okresie hossy zdarzają się deweloperzy, którym nie wyjdzie premiera czy stracą kontrakt. Wtedy jednak rzadko dochodzi do zamknięć. Teraz, niestety, jest inaczej. Spójrzmy więc jakie studia zostały w ostatnim czasie pogrzebane.

Volition

Black Eye Games

Mimimi Games

Campfire Cabal

Ubisoft London

Mówimy o bardzo krótkim czasie, w którym doszło do sporych cięć. Ponownie powody bywają różne. Najwięcej problemów widać w Embracer Group. Szwedzki koncern zainwestował ogromne pieniądze w przejęcia małych i dużych firm. Zarządzający holdingiem Lars Wingefors długo realizował niezwykle ambitną, ale też ryzykowną strategię. Niestety przyszedł moment, w którym część projektów zawiodła (na przykład Saints Row), co wymusiło cięcia wydatków. Nie pomogły też zakończone niepowodzeniem negocjacje z Public Investment Fund, funduszem Arabii Saudyjskiej. Ten jest udziałowcem Embracera, ale negocjował kolejną inwestycję wartą nawet 2 mld dolarów. Finalnie umowa nie doszła do skutku, a brak dużego finansowania zmusił holding do cięcia wydatków. Ofiarami są między innymi Campfire Cabal oraz legendarne Volition. Niewykluczone, że w kolejnych miesiącach będą miały miejsce dalsze zwolnienia i zamknięcia. Z niepokojem patrzę chociażby na polskie Flying Wild Hog, które jest częścią Embracera. Polski deweloper miał w ostatnim czasie aż cztery premiery i wszystkie były w mniejszym lub większym stopniu nieudane. Szczególnie bolesne było niedawne skasowanie Space Punks, które finansował Jagex. Gra nie zdążyła wyjść na Steama i konsola, kończąc swój żywot jako beta na Epic Games Store. Nie będę więc zaskoczony jeśli Flying Wild Hog ogłosi cięcia wydatków, zwłaszcza że ostatnie lata były dla nich okresem dynamicznego wzrostu i inwestycji.