Wielki marsz – recenzja filmu. Aż nogi bolą

Na długo przed tym, zanim Suzanne Collins napisała pierwszą część Igrzysk śmierci, a Koushun Takami wydał Battle Royale, to Stephen King był prekursorem tworzenia historii o śmiertelnie niebezpiecznych zawodach, w których przegrana uczestników oznacza również ich śmierć. Aż dziwne, że w natłoku tylu adaptacji książek Kinga, nikt wcześniej nie zekranizował właśnie Wielkiego marszu. Szczególnie w latach 80. lub 90., kiedy to nie było konkurencji w postaci wspomnianych wcześniej naśladowców. Błąd ten naprawił dopiero Francis Lawrence, czyli reżyser związany z sagą Igrzysk śmierci, który podjął się zadania przedstawienia długiego marszu grupy młodych mężczyzn, którzy w imię wyższego celu ryzykują swoje życie, aby nie tylko wygrać nagrodę, ale również stać się bohaterami całej Ameryki. I chociaż dzisiaj ta historia nie robi już tak wielkiego wrażenia, to ma kilka asów w rękawie, aby utrzymać uwagę widzów do końca.

Koncepcja Wielkiego marszu jest banalnie prosta. Ameryka stała się państwem totalitarnym, gdzie za powielanie treści słynnych myślicieli, takich jak Søren Kierkegaard, czy Alexandre Dumas, można zginąć na oczach własnej rodziny, nie doczekując się żadnego, nawet niesprawiedliwego procesu w sądzie. Bolączką na wszystkie społeczne problemy, w tym z rosnącą prokrastynacją wśród robotników, jest organizowanie co roku Wielkiego marszu, w którym udział bierze pięćdziesięciu młodych mężczyzn ze wszystkich stanów, rywalizując ze sobą o wielką nagrodę. Lud otrzymuje krwawe igrzyska, zaś uczestnicy szansę na spełnienie największego marzenia i wzbogacenia się. Pieczę nad turniejem prowadzi bezwzględny Major (Mark Hamill), który wydaje ostrzeżenia każdemu, kto złamie regulamin. Uczestnicy muszą bez celu maszerować przed siebie z prędkością 5 km/h, a każde zwolnienie tempa lub zatrzymanie się grozi upomnieniem. Wystarczą trzy, aby skończyć zawody i tym samym zakończyć swój żywot. Dla Raymonda „Raya” Garraty’ego (Cooper Hoffman) to niepowtarzalna okazja, aby wypełnić swoją własną obietnicę. Podczas marszu zaprzyjaźnia się z Peterem McVriesem (David Jonsson), Arthurem Bakerem (Tut Nyuot) oraz Hankiem Olsonem (Ben Wang). Muszą jednak uważać na niektórych uczestników, w tym wytrenowanego Billy’ego Stebbinsa (Garrett Wareing), czy nieobliczalnego Gary’ego Barkovitcha (Charlie Plummer), którzy stają się ich najpoważniejszymi rywalami.

W przeciwieństwie do Igrzysk śmierci w Wielkim marszu nikt nie zmusił uczestników do wzięcia udziału w krwawych rozgrywkach. Zresztą sam Ray tłumaczy swoim kolegom, że chociaż nie ma żadnego odgórnego przymusu, to i tak wszyscy młodzi mężczyźni wysyłają swoje zgłoszenie. Ten jeden dialog najlepiej podkreśla opresyjny system, który rządzi tą fikcyjną Ameryką, w której mężczyźni czują, że muszą wypełnić swoją powinność, tym samym nie narażając się na społeczny ostracyzm. Garraty dochodzi do jednego słusznego wniosku, że chociaż wszyscy dobrowolnie zgłosili się do Wielkiego marszu, to przez panujące warunki, w rzeczywistości nikt nie chciał wziąć udziału w zawodach. To prosta, ale skuteczna metafora toksycznego maczyzmu, kultury niewłaściwego maskulinizm, gdzie faceci wykorzystywani są do wyższych idei, jednocześnie sprowadzając ich do jak najbardziej prymitywnej roli, czyli współzawodników.

Ale Wielki marsz nie przesadza z tą alegorią, nie próbując na siłę wpasować ją do współczesnego świata. Francis Lawrence trzyma w ryzach tę historię, choć miejscami staje się ona zbyt sterylna i przez to bezbarwna. Głównie przez kurczowe trzymanie się wątków dwóch głównych bohaterów, czyli Raya i Petera, przez co tracą na tym pozostałe postacie i konteksty, które oni mogliby wprowadzić. Film nieśmiało podrzuca inne wątki, jak chociażby niewydolności psychicznej, która jest jeszcze większym przeciwnikiem dla uczestników niż fizyczne problemy, ale zdecydowanie można było to nie tylko opowiedzieć z większą emocjonalną głębią, ale również pokazać w dosadniejszy sposób. Zresztą Wielki marsz w zasadzie mógłby być jeszcze bardziej brutalny i wyniszczający, a niestety miejscami twórcy dociskają hamulec, jakby bali się, że widz może nie uciągnąć aż takiej dawki rozpaczy bohaterów.

Braterstwo

Nie do końca wykorzystano również potencjał drzemiący w relacji Raya i Petera. Głównie przez zbyt idealnego McVriesema, który co prawda czasami potrafi zażartować ze swoich kolegów, ale jest niesamowicie praworządnym przyjacielem, który chroni swoją grupę, a do tego wydaje się, że w ogóle się nie męczy, nawet po kilku dniach marszu. Co prawda sam Peter opowiada swoją historię z przeszłości, więc łatwo zrozumieć jego nastawienie, ale zabrakło w tej postaci nieco więcej odcieni, aby stał się bardziej ludzki, a nie jedynie głosem rozsądku i najzagorzalszym kibicem innych uczestników. Cierpi na tym relacja z Rayem, która od początku jest pełna serdeczności, zaufania i braterstwa i do końca filmu nie rozwija się w żadną ciekawą stronę. Na tę dwójkę bohaterów patrzy się naprawdę dobrze, a ich wspólne losy potrafią być emocjonujące, ale zabrakło większego zniuansowania, aby wypadło to ciekawiej i kibicowanie tej dwójce było do samego końca pełne napięcia.