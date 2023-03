Widzieliśmy Crash Team Rumble w akcji i... jest intrygująco!

Jest intrygująco, bo jednak czego by nie mówić – to Crash Bandicoot. Czwarta odsłona serii pokazała, że tak właściwie Toys for Bob jest idealną ekipą do tworzenia gier w tym uniwersum. Głównie dlatego, że połączyli jakość oraz przystępność z niesamowitym wyzwaniem. Z kolei pomysł na Crash Team Rumble jest bardzo podobny, tylko zamiast wyzwania pojawia się możliwość pokazania swoich umiejętności w grach platformówkowych ze strategicznym działaniem. Dlatego też dobrze, że trakcie prezentacji dla dziennikarzy przygotowanej przez twórców nakreślono mniej więcej na czym polega rozgrywka, a także czym jest i czym nie jest Crash Team Rumble.

To co jednak rzuca się na pierwszy rzut oka to fakt, że całość mocno przypomina gry MOBA.

Tutaj jednak twórcy mocno zaznaczali na każdym kroku, że nie jest to dobrze znany graczom format sieciowej arenówki z kilku powodów. Po pierwsze, w grze drużyny właściwie walczą nie tyle co o pokonanie przeciwnika oraz jego bazy znajdującej się po przeciwnej stronie, a zbierają owoce Wumpa, aby oddać je u siebie. Wygrywa ten, który zbierze ich odpowiednia liczbę… i to tyle. Oczywiście, do tego wchodzą wszelkiego rodzaju przeszkadzajki oraz dodatkowe możliwości aktywowane poprzez zbieranie reliktów, możliwość wykorzystania umiejętności specjalnych, ale ostatecznie starcia między graczami są w pełni opcjonalne.

Może się zdarzyć bowiem, że w drużynie główną rolę będą grali bohaterowie o konkretnej specjalizacji. Bez względu na to czy są to blokujący czy zbieracze, to każdy z graczy musi przemyśleć w jaki sposób najlepiej i najefektywniej te owoce zbierać. Czy lepiej będzie wybrać się i zawalczyć o dodatkowe relikty, czy może postawić jednego z obrońców, którzy będą przeszkadzali przeciwnikom. Innymi słowy mówiąc – sporo różnych decyzji do podjęcia w trakcie szybkiej i skillowej rozgrywki.

Na papierze wygląda to interesująco głownie ze względu na to, że zasady rozgrywki oraz możliwości są w dużej mierze dobrze znane większości graczy lubiących świat Crasha Bandicoota. I mówię to z takim przekonaniem, że tak naprawdę o jakość produktu się kompletnie nie martwię. Toys for Bob zrobiło niesamowitą robotę z wcześniejszymi grami, a i gracze polubili styl oraz poszanowanie materiału źródłowego. Dlatego też pojawiło się wiele obaw po dołączeniu ekipy na stałe do Activision Blizzard. Tu jednak twórcy zaznaczyli, że zajmują się Crashem i nie musimy się obawiać, że większość ekipy zajmuje się tematami związanymi z Call of Duty.

Ja natomiast obawiam się czegoś zupełnie innego w tym przypadku – czy czasem taki sieciowy, platformówkowy brawler nie zaginie w gąszczu innych dużych premier tegorocznego lata?

Prawda jest taka, że o ile podoba mi się pomysł na grę, tak mam wrażenie, iż wypuszczanie gry stricte sieciowej w takim stylu w momencie, gdy w czerwcu będziemy mieli nawałnicę gier singlowych z dodatkowymi elementami sieciowymi (Street Fighter 6, Final Fantasy XVI, Diablo IV) jest mocno ryzykowne. Nawet, jeśli grupy graczy nie są wspólne – po prostu ekipa Toys for Bob zostaje rzucona na głęboką wodę z krwiożerczymi rekinami, które zdecydowanie mocniej zainteresują wielu graczy bez względu na wiek.