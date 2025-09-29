W co zaGRAMy w październiku 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Ghost of Yotei
- platformy docelowe: PlayStation 5
- data premiery: 2 października
- producent: Sucker Punch Productions
- wydawca: Sony Interactive Entertainment
Zestawienie najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca rozpoczynamy od gry Ghost of Yotei, której recenzję od kilku dni znajdziecie na łamach gram.pl, bowiem autorzy ze studia Sucker Punch byli tak pewni swojego dzieła, że Sony zdecydowało się na udostępnienie kodów recenzenckich na długo przed rynkowym debiutem produkcji. Jak wynika ze wspomnianego tekstu, autorzy przygotowali godnego następcę Ghost of Tsushima, choć Ghost of Yotei jest zbyt zachowawczą, może nie tyle kontynuacją, ale grą, która nie wprowadza rewolucyjnych czy też istotnych zmian w mechanice rozgrywki względem poprzedniczki. Tak czy inaczej otrzymujemy angażującą, zarówno pod względem fabuły, jak i gameplayu, grę osadzoną w wielkim i przepięknym otwartym świecie.
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- platformy docelowe: Switch
- data premiery: 2 października
- producent: Nintendo
- wydawca: Nintendo
Pamiętacie Super Mario Galaxy? To platformówka 3D na Wii, która zadebiutowała w 2007 roku, a po trzech latach doczekała się kontynuacji zatytułowanej Super Mario Galaxy 2. Niebawem obie, wielokrotnie nagradzane i doceniane produkcje, zostaną udostępnione w jednym pakiecie jako remastery dedykowane posiadaczom konsoli Switch. Jak nietrudno się domyślić, największą atrakcją odświeżonych wersji będzie udoskonalona względem pierwowzorów oprawa wizualna. Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy na Switchu zaoferują ponadto zmodyfikowany interfejs użytkownika. Gracze mogą dodatkowo liczyć na dodatkowe misje, a także niższy poziom trudności. Warto również wspomnieć, że to wydanie zaoferuje pełne wsparcie figurek amiibo, co dla jednych będzie świetnym dodatkiem, dla innych tylko niepotrzebną ciekawostką.
