W co zaGRAMy w październiku 2022 roku - najciekawsze premiery miesiąca - część pierwsza

Dakar Desert Rally

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 4 października

producent: Saber Porto Ltd.

wydawca: Saber Interactive

Przegląd najciekawszych premier października zaczynamy od gry rajdowej. Co ciekawe, nie jest to jedyny przedstawiciel wspomnianego gatunku w tym zestawieniu. Nadchodzący miesiąc rozpoczniemy bowiem od Dakar Desert Rally, czyli produkcji umożliwiającej wzięcie udziału w słynnym Rajdzie Dakar. Będziemy mogli spróbować swoich sił zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i sieciowym multiplayerze. Znajdziemy tu ponad 30 oficjalnych odcinków z 2020 i 2021 roku, które pokonamy, wcielając się w jednego z kierowców należącego do drużyny występującej w prawdziwych zawodach. Kluczem do sukcesu okaże się zlokalizowanie optymalnej ścieżki przejazdu, ponieważ Dakar Desert Rally odda do naszej dyspozycji otwarty świat.

Overwatch 2

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 4 października

producent: Blizzard Entertainment

wydawca: Blizzard Entertainment

Overwatch 2 to z kolei pierwszoosobowa strzelanka sieciowa od twórców Diablo, Starcrafta i Warcrafta, czyli studia Blizzard Entertainment. Po sześciu latach od premiery debiutanckiej odsłony firma postanowiła zaoferować kontynuację hitowego FPS-a. Choć na pierwszy rzut oka zarówno “jedynka”, jak i “dwójka” wyglądają bardzo podobnie, tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach. Tym razem, przykładowo, większy nacisk położono na aspekt PvE (znajdziemy tu szereg misji wymagających odpowiedniej współpracy między graczami), chociaż i tak w Overwatch 2 prym wiedzie oczywiście rozgrywka przeciwko innym użytkownikom, czyli PvP. Warto również wspomnieć o misjach bohaterów, które mogą budzić skojarzenia z trybem przygodowym z Diablo III.